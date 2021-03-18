ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ | На двери подъезда нет номеров квартир — кто несет ответственность?

“То, как должно быть обозначено здание, регулируют правила благоустройства самоуправлений. Например, правила благоустройства города Таллинна предписывают, что владелец недвижимости и постройки должен обеспечить в соответствии с нумерацией зданий и квартир в установленном горуправой порядке наличие верного номерного знака на здании или на входе в недвижимость и его видимость с дороги общего пользования в том числе в темное время”, — описал Марди.

Марди добавил, что советует всем товариществам обязательно позаботиться о том, чтобы как здание, так и подъезды были как следует обозначены, чтобы не возникало напрасной путаницы и, например, в критический момент человек не остался без необходимой помощи. “Владельцы квартир должны позаботиться о том, чтобы на двери их квартиры был номер и работал дверной звонок”, — добавил он.