Дефицит на рынке новостроек: где можно найти самый широкий выбор нового жилья?

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, на рынке новостроек в настоящее время наблюдается дефицит: “Сегодня существует огромный спрос на новое жилье. Беспокойство вызывает отсутствие предложений, поскольку количество непроданных квартир у девелоперов находится на рекордно низком уровне. Жизненный цикл новых проектов от планирования до продажи длителен, достигает 3–5 лет и сегодня влияет на объемы предложения, решения по которым были приняты девелоперами несколько лет назад”.

По словам Арон, ищущему новое жилье важно получать информацию о предложениях, как только объект будет выставлен на продажу. На портале новостроек Kinnisvara24.ee можно просмотреть сразу все доступные новые предложения и настроить “электронного агента”, который будет отправлять вам сообщения о новых добавленных объектах.

По оценке Катрин Арон, наибольший дефицит новостроек наблюдается в Таллинне, где необычные новые объекты раскупают очень быстро: “Люди ценят большие квартиры и части домов, поскольку возросла потребность в обустройстве домашних офисов. Отмечается активный интерес даже к новостройкам по цене до 4000 евро за квадратный метр, если их расположение и планировка удачны. Люди ожидают после пандемии коронавируса экономического роста и принимают довольно смелые решения о покупках”.

В других городах Эстонии рынок новостроек также достаточно активен, но выбор проектов значительно более ограничен и спрос также ниже.

По состоянию на 18 марта на портале Kinnisvara24.ee было выставлено на продажу 176 проектов в новостройках. На конкурирующем портале KV.ee было представлено 147 новостроек, а на City24 — 162.