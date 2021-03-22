Недвижимость
22.03.2021, 10:00

Дефицит на рынке новостроек: где можно найти самый широкий выбор нового жилья?

 
Kinnisvara pakkumised veebis
Kinnisvara pakkumised veebis
Foto: Argo Ingver
Самый широкий выбор нового жилья теперь можно найти на портале недвижимости Kinnisvara24.ee, ставшем лидером рынка со 176 новыми проектами.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, на рынке новостроек в настоящее время наблюдается дефицит: “Сегодня существует огромный спрос на новое жилье. Беспокойство вызывает отсутствие предложений, поскольку количество непроданных квартир у девелоперов находится на рекордно низком уровне. Жизненный цикл новых проектов от планирования до продажи длителен, достигает 3–5 лет и сегодня влияет на объемы предложения, решения по которым были приняты девелоперами несколько лет назад”.

По словам Арон, ищущему новое жилье важно получать информацию о предложениях, как только объект будет выставлен на продажу. На портале новостроек Kinnisvara24.ee можно просмотреть сразу все доступные новые предложения и настроить “электронного агента”, который будет отправлять вам сообщения о новых добавленных объектах.

По оценке Катрин Арон, наибольший дефицит новостроек наблюдается в Таллинне, где необычные новые объекты раскупают очень быстро: “Люди ценят большие квартиры и части домов, поскольку возросла потребность в обустройстве домашних офисов. Отмечается активный интерес даже к новостройкам по цене до 4000 евро за квадратный метр, если их расположение и планировка удачны. Люди ожидают после пандемии коронавируса экономического роста и принимают довольно смелые решения о покупках”.

В других городах Эстонии рынок новостроек также достаточно активен, но выбор проектов значительно более ограничен и спрос также ниже.

По состоянию на 18 марта на портале Kinnisvara24.ee было выставлено на продажу 176 проектов в новостройках. На конкурирующем портале KV.ee было представлено 147 новостроек, а на City24 — 162.

Kinnisvara24.ee — портал с самой низкой ценой: объявление о продаже нового девелоперского проекта стоит 30 евро в месяц. “Наш прейскурант втрое ниже, чем у конкурирующих порталов, и с момента выхода на рынок мы доказали, что портал можно поддерживать и с конкурентоспособными расценками. У нас очень хорошо налажено сотрудничество со многими агентствами недвижимости, и мы активно работаем над продажами, чтобы посетители портала могли найти как можно больше объявлений о недвижимости в одном месте. Помимо новостроек, у нас также представлен самый широкий выбор домов фабричной сборки”, — отметила Арон.

Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек.

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