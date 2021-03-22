Дефицит на рынке новостроек: где можно найти самый широкий выбор нового жилья?
По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, на рынке новостроек в настоящее время наблюдается дефицит: “Сегодня существует огромный спрос на новое жилье. Беспокойство вызывает отсутствие предложений, поскольку количество непроданных квартир у девелоперов находится на рекордно низком уровне. Жизненный цикл новых проектов от планирования до продажи длителен, достигает 3–5 лет и сегодня влияет на объемы предложения, решения по которым были приняты девелоперами несколько лет назад”.
По словам Арон, ищущему новое жилье важно получать информацию о предложениях, как только объект будет выставлен на продажу. На портале новостроек Kinnisvara24.ee можно просмотреть сразу все доступные новые предложения и настроить “электронного агента”, который будет отправлять вам сообщения о новых добавленных объектах.
По оценке Катрин Арон, наибольший дефицит новостроек наблюдается в Таллинне, где необычные новые объекты раскупают очень быстро: “Люди ценят большие квартиры и части домов, поскольку возросла потребность в обустройстве домашних офисов. Отмечается активный интерес даже к новостройкам по цене до 4000 евро за квадратный метр, если их расположение и планировка удачны. Люди ожидают после пандемии коронавируса экономического роста и принимают довольно смелые решения о покупках”.
В других городах Эстонии рынок новостроек также достаточно активен, но выбор проектов значительно более ограничен и спрос также ниже.
По состоянию на 18 марта на портале Kinnisvara24.ee было выставлено на продажу 176 проектов в новостройках. На конкурирующем портале KV.ee было представлено 147 новостроек, а на City24 — 162.
Kinnisvara24.ee — портал с самой низкой ценой: объявление о продаже нового девелоперского проекта стоит 30 евро в месяц. “Наш прейскурант втрое ниже, чем у конкурирующих порталов, и с момента выхода на рынок мы доказали, что портал можно поддерживать и с конкурентоспособными расценками. У нас очень хорошо налажено сотрудничество со многими агентствами недвижимости, и мы активно работаем над продажами, чтобы посетители портала могли найти как можно больше объявлений о недвижимости в одном месте. Помимо новостроек, у нас также представлен самый широкий выбор домов фабричной сборки”, — отметила Арон.
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек.
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