На рынке недвижимости дефицит: количество предложений упало до минимума за десятилетие

По словам Вахтера, общее внутреннее потребление в Эстонии сумасшедшее, в магазинах техники и стройматериалов до закрытия хорошо закупались. “Рынок недвижимости тоже в последние полгода был активным, и между покупателями даже происходили торги. Периоды продажи короткие, и сбивать цену, как правило, особо нет смысла — квартиру просто быстро купит кто-нибудь другой”, — сказал Вахтер.

“Если до коронакризиса много свободных денег уходило из страны в виде туризма, ходили в рестораны и на вечеринки, то теперь люди сидят дома и смотрят, как улучшить свои условия жизни”, — привел Вахтер пример.

По словам руководителя 1Partner, многие девелоперы год назад заморозили ряд проектов, и поскольку строительство — как минимум годовой процесс, то образовавшийся перерыв теперь достиг рынка. “Многие девелоперы до сих пор осторожны, а у тех, кто прошлой весной полным ходом действовал дальше, продажа идет хорошо”, — добавил Вахтер.

“Цены на новые квартиры сейчас скорее повышаются. С одной стороны, из-за спроса, но и из-за выросших входных цен. Строительные материалы дорожают, также из-за коронавируса в страну не попадают иностранные строители и местная рабочая сила более дорогая”, — сказал Вахтер.

“За очень низким количеством объявлений на порталах недвижимости частично может быть и практичная причина. Цены порталов объявлений постоянно росли, и поэтому часть людей и маклеров, очевидно, больше не дублируют свои объявления и скорее выставляют информацию на один портал. В то же время количество объявлений за пару лет снизилось вполовину, что только подорожавшим прейскурантом порталов объяснить невозможно”, — сказал Вахтер.