Индекс недвижимости начал снижаться. Значит ли это, что квартиры дешевеют?

Средняя стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии в январе понизилась на 3%, и индекс остановился на ценовом уровне 1 759 евро/м², при этом количество сделок понизилось еще больше.

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в декабре составлял 1 822 евро/м². Если в декабре в индексированных городах было совершено 1 486 сделок с квартирной собственностью, то в январе 2021 года их количество достигло 1 296.

Для сравнения: в январе 2020 года в индексированных городах было совершено 1 235 сделок с квартирной собственностью.