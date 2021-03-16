Невероятно! На рынке квартир во втором полугодии прошлого года было установлено несколько рекордов

Активность сделок с квартирной собственностью после первой волны коронакризиса быстро восстановилась. Во втором полугодии 2020 года в Эстонии совершили 12 502 сделки с квартирной собственностью. По сравнению с первым полугодием количество сделок выросло во всех уездах. Общая стоимость совершенных с квартирной собственностью сделок во втором полугодии 2020 года была выше 1 миллиарда евро, что является новым рекордным уровнем. По сравнению со вторым полугодием 2019 года денежного капитала привлечено приблизительно на 92 млн евро больше и по сравнению с первым полугодием 2020 года — на 250 млн евро больше.

По словам главного специалиста отдела оценки недвижимости Земельного департамента Эпп Рохтла, во втором полугодии 2020 года медианная цена квадратного метра квартиры достигала 1507 евро, что на 4,1% выше, чем годом ранее. “Продолжающийся рост цены, восстановившаяся активность сделок на вторичном рынке и самое высокое за последние годы число первичных продаж — все это впервые подняло общую стоимость сделок на рынке квартир в полугодовом расчете выше знаковой границы в 1 миллиард”, — пояснила Рохтла. Она добавила, что региональные различия в цене в Эстонии очень большие и значительные различия в ценах за единицу приводят к контрастным результатам в итоговой цене сделок. “Во втором полугодии 2020 года в уездах Ида-Вирумаа и Валгамаа можно было купить квартирую собственность по медианной цене ниже 10 000 евро, но в уезде Харьюмаа медианная цена квартирной собственности была выше 100 000 евро”, — отметила она.