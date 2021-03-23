ФОТО | Мыза строящего Космопарк бизнесмена выставлена на аукцион. Комплекс в плачевном состоянии и требует миллионных инвестиций

Рауль Ляттемяги — предприниматель с большими планами и делами. Именно Ляттемяги был тем, кто хотел при поддержке EAS построить в Центральной Эстонии большой туристический аттракцион Космопарк. Доля поддержки EAS была бы более 2,3 млн евро. Сам Ляттемяги не комментировал это, но уже в прошлом году EAS начал требовать вернуть 55 000 евро, которые дали на подготовку проекта.

Ляттемяги также занимается развитием искусственных газонов с фирмой Advanced Sports Installations Europe, и у мужчины есть еще несколько предприятий. Так, Ляттемяэ также принадлежит созданное в 2013 году Uue-Põltsamaa Mõis OÜ, которое на сегодняшний день обанкротилось. Владельцем же мызы Уус-Пылтсамаа Ляттемяги является как частное лицо, и теперь большой, но находящийся в плохом состоянии комплекс зданий выставлен на аукцион. На последнем провалившемся аукционе цена мызы была приблизительно 200 000 евро, сейчас на странице отметка, что недвижимость проходит переоценку.

Почему и реновация мызы у предпринимателя пошла насмарку, Ляттемяги комментировать Ärileht не захотел.

Но зато судебный исполнитель Катрин Веллет говорит, что недвижимость мызы была выставлена на продажу несколько раз и безуспешно. “Ни одного покупателя не появилось. Довольно скоро начальная цена достигнет своего максимально низкого уровня. У мызы, подсобных зданий, а также парка (где находятся здания) есть ограничения охраны памятников старины, и строения в довольно плачевном состоянии. Здания нуждаются в очень больших инвестициях”, — говорит Веллет.