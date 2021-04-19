Недвижимость
19.04.2021, 08:00

ФОТО | Здесь отдыхали семья Пушкина и Карамзин: в Тискре строится прибрежный жилой район за 36 млн евро

 
Ромет Креэк
Luccaranna
Luccaranna
Foto: Invego
Девелоперская компания Кристьяна-Тора Вяхи Invego строит на прибрежном краю расположенного на границе Таллинна района Тискре новый жилой район Luccaranna с 16 многоквартирными домами и 11 тройными виллами. Общая стоимость проекта — 36 миллионов евро, пишет Ärileht.

Район расположится на приблизительно 10 гектарах. В его центре будет построен линейный парк с прогулочной дорожкой, который соединит дома с зонами природной растительности и пляжем. Между домами появится просторная зона отдыха без автомобилей, и для жителей построят общественный пляжный павильон, где можно будет, например, очистить доску для серфинга от песка или провести время на террасе.

Luccaranna находится в прибрежной части района Тискре рядом с обрывом Табасалу. Этот район был одним из самых популярных пляжных курортов страны как у таллиннского, так и петербургского высшего общества. Курорты Лукка и Тискре в свое время посещала как семья поэта Пушкина, так и его друзья, а также известный историк и писатель Карамзин.

В квартирах на первом этаже нового района будут террасы, и почти во всех квартирах — балкон. Целостную концепцию района, как домов, так и всей окружающей среды, создали Kuu arhitektid. Первые дома проекта Luccaranna будут готовы в 2022 году.

Invego параллельно строит поблизости также жилые кварталы Tiskreoja с 400 домами и Tabasalu Kodu со 100 домами.

Советуем прочитать:

ФОТО | Известный бизнесмен построит в Каламая квартал за 30 млн евро

Таллиннский Манхэттен: в столице может появиться новый фешенебельный район

Оставить комментарий Читать комментарии