ФОТО | Функционально и стильно! Дизайнер показала, как можно обустроить гараж

“Гараж идеально подходит для разных нужд — он может служить складом, спортивным залом, техническим помещением и местом для увлечений. Мы привыкли, что гараж — место для разных ненужных вещей, но весна — идеальное время закатать рукава и превратить гараж в настоящее место, где функциональность встречается со стилем. Немаловажно и то, что при функциональном гараже и дома будет больше места. А для перевоплощения не нужны большие средства, вы можете преобразить гараж, просто убрав всё по местам”, — призывает дизайнер IKEA Элийзе Таммекиви.

Понять нужды и желания



В наведении порядка в гараже универсальных правил нет, ведь для каждой семьи гараж служит для разных нужд. Гараж может быть полностью местом для хобби, там могут хранить садовые инструменты или хранить сезонные вещи и большие предметы, которые дома постоянно не нужны. Если понятна функция гаража, вам будет проще создать необходимое пространство для хранения вещей и содержать всё в порядке.

Для начала необходимо избавиться от ненужных вещей, которые уже давно не используются, и решить, что нужно оставить. Отсортируйте вещи: оставить, отдать или выкинуть. Избавьтесь от вещей, которые невозможно починить, от чистящих средств, у которых давно вышел срок годности, для них может понадобиться специальная утилизация, и от всего, что стоит годами без пользования. Те вещи, которые вы хотите оставить, рассортируйте по группам, чтобы все проще было расставить.

Хранение вещей



Надо стараться не складывать вещи на полу, это освободит место для машины и у вас не будет кучи вещей, в которой ничего нельзя найти. Используйте удобную мебель, например, полки, которые можно делать разной высоты, и шкафчики, где можно спрятать вещи за дверцы.