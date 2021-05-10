Как сделать трешку из однушки: советы по зонированию маленькой квартиры

Чтобы жилое помещение не походило на офис, расстояние для прохода между зонами и мебелью должно быть не менее 70-80 см. Учитывайте шкафы с распашными дверьми; если они есть, пространство нужно увеличить. Лучше всего для зонированных студий подойдет минималистичная встроенная мебель.

Прямоугольные вытянутые помещения не стоит разбивать на зоны вдоль стен с узким проходом посередине. Иначе комната будет похожа на кабинеты в госучреждении. Лучше всего для зонирования подходят угловые квартиры с несколькими окнами. Но и в маленькой студии с единственным окном можно расположить мебель и перегородки так, чтобы пространство оставалось комфортным.

Чтобы две функциональные зоны в одной комнате воспринимались как различные пространства, мебель и элементы декора нужно выбирать под каждую функцию. Даже идеально продуманная отделка не будет работать на зонирование, если вся квартира заставлена однотипными мебельными ансамблями. Мебель и декор должны быть разными в маленькой прихожей, спальне, гостиной и других зонах. Цвет кухни не должен дублировать цвета дивана и шкафов — но должен гармонировать с ними. Например, темный ламинат в гостиной и белый кафель на кухне требуют схожих цветовых акцентов для мебели и аксессуаров.

В первую очередь, не стоит забывать, что даже разбитая на зоны комната остается единым пространством — важно, чтобы ее части сочетались друг с другом. Не стоит выделять рабочую зону в классическом стиле, если интерьер выдержан в минимализме или цветастом бохо.

Чтобы гармонично разбить пространство на части, следует учитывать не только удобство жильцов, но и основные правила дизайна интерьера.

Нехватка площади — стандартная ситуация для жителей городских квартир. Но даже в небольшой типовой квартире можно организовать все необходимые функциональные зоны. Разбираемся, как это сделать грамотно, с советами по зонированию и примерами от дизайнера-эксперта.

Громоздкая мебель в центре комнаты. Учитывайте площадь помещения, если выбираете большой диван или высокий стеллаж, который разобьет пространство пополам. Высокая мебель не только визуально съедает площадь, но и загораживает свет. Если все же выбрали такой вариант зонирования, постарайтесь сделать шкаф или стеллаж менее акцентными — подберите их в цвет стен или дополните зеркальными панелями для отражения света.

Главное правило уютного жилого помещения — функциональность. Нет смысла копировать идеи из интерьерных буклетов, если в результате всем жильцам будет некомфортно и неудобно. Вот частые ошибки, которые владельцы квартир совершают при зонировании помещения:

Зонировать пространство позволяют в первую очередь архитектурные и планировочные решения, которые разрабатываются при проектировании интерьера и отправной точкой для них служит функциональное зонирование — когда мы вместе с будущими пользователями интерьера определяем назначение помещений, сценарии их использования.

— Грамотное зонирование может сделать многофункциональным даже небольшое пространство. И наоборот — просторная квартира будет казаться неудобной и тесной, если она неправильно зонирована и в ней не выделены функциональные зоны.

Зонированное пространство и без того может быть перегруженным функциями и мебелью. Чтобы не захламлять его необходимыми вещами, продумайте место для каждой из них: закрытые полки, ящики, антресоли и тумбы.

Если вы зонируете типичную квартиру, а не огромный зал с панорамными окнами, помещение может стать темным и неуютным. Пригодятся дополнительные торшеры, настенные и настольные лампы, встроенные светодиоды.

Это правило работает в любой комнате, а при зонировании должно соблюдаться и в каждом выделенном пространстве. Подойдут полки, декоративные элементы, ковры и оригинальная мебель — например, стеклянный стол в зоне отдыха.

Мебель без функций. Подумайте, какие зоны будут в комнате и что необходимо в них поставить. Не стоит покупать мебельный гарнитур только потому, что он состоит из пяти сочетаемых предметов. В разбитом на части пространстве некоторым из них может не остаться места либо они будут не задействованы. Так, вряд ли вы часто будете использовать два больших дивана, если в квартире живут два человека. При этом мебель займет много места.

Ориентироваться только на расстановку мебели. Зонирование — это комплексный подход к функциональности. Делить комнату на зоны стоит еще на стадии ремонта, чтобы подобрать нужные материалы и оттенки, заказать раздвижные перегородки и сделать источники света.

Плохое освещение. Каждая из зон должна быть оснащена своим источником света. Оставляя одну люстру по центру комнаты, вы сделаете квартиру даже с самым современным интерьером похожей на стенд дизайнерского форума.

Имитация перегородок в комнате, где несколько жильцов. Полупрозрачный тюль уместен для отделения спальной зоны, но не рабочего кабинета. Особенно если если один из членов семьи ведет переговоры по видеоконференции, а другой в это время занят генеральной уборкой. Учитывайте привычки и потребности жильцов, выбирайте варианты зонирования, которые способны обеспечить хотя бы минимальную приватность.

Дизайн ради дизайна. Если вы решили зонировать комнату на функциональные зоны, нужно подбирать к ним покрытие стен и пола, текстиль и декоративные предметы. Частая ошибка — контрастные обои, которые не выделяют отдельное пространство в помещении.

Зонирование стенами, арками, перегородками

Первое, что приходит на ум при желании превратить одну комнату в несколько, — построить стены. Но полноценная стена отнимет пару квадратных метров, что в условиях однокомнатной квартиры нежелательно. Разделить пространство без потерь помогут перегородки. Подойдут текстильные ширмы на пластиковом, металлическом или деревянном каркасе.