Как сделать трешку из однушки: советы по зонированию маленькой квартиры
Нехватка площади — стандартная ситуация для жителей городских квартир. Но даже в небольшой типовой квартире можно организовать все необходимые функциональные зоны. Разбираемся, как это сделать грамотно, с советами по зонированию и примерами от дизайнера-эксперта.
Зонирование комнаты: общие правила
Чтобы гармонично разбить пространство на части, следует учитывать не только удобство жильцов, но и основные правила дизайна интерьера.
Продумайте стиль и цветовую гамму
В первую очередь, не стоит забывать, что даже разбитая на зоны комната остается единым пространством — важно, чтобы ее части сочетались друг с другом. Не стоит выделять рабочую зону в классическом стиле, если интерьер выдержан в минимализме или цветастом бохо.
Чтобы две функциональные зоны в одной комнате воспринимались как различные пространства, мебель и элементы декора нужно выбирать под каждую функцию. Даже идеально продуманная отделка не будет работать на зонирование, если вся квартира заставлена однотипными мебельными ансамблями. Мебель и декор должны быть разными в маленькой прихожей, спальне, гостиной и других зонах. Цвет кухни не должен дублировать цвета дивана и шкафов — но должен гармонировать с ними. Например, темный ламинат в гостиной и белый кафель на кухне требуют схожих цветовых акцентов для мебели и аксессуаров.
Учтите площадь и форму комнаты
Прямоугольные вытянутые помещения не стоит разбивать на зоны вдоль стен с узким проходом посередине. Иначе комната будет похожа на кабинеты в госучреждении. Лучше всего для зонирования подходят угловые квартиры с несколькими окнами. Но и в маленькой студии с единственным окном можно расположить мебель и перегородки так, чтобы пространство оставалось комфортным.
Оставьте свободное пространство
Чтобы жилое помещение не походило на офис, расстояние для прохода между зонами и мебелью должно быть не менее 70-80 см. Учитывайте шкафы с распашными дверьми; если они есть, пространство нужно увеличить. Лучше всего для зонированных студий подойдет минималистичная встроенная мебель.
Сделайте акцент на визуальном центре
Это правило работает в любой комнате, а при зонировании должно соблюдаться и в каждом выделенном пространстве. Подойдут полки, декоративные элементы, ковры и оригинальная мебель — например, стеклянный стол в зоне отдыха.
Определитесь с источниками света
Если вы зонируете типичную квартиру, а не огромный зал с панорамными окнами, помещение может стать темным и неуютным. Пригодятся дополнительные торшеры, настенные и настольные лампы, встроенные светодиоды.
Предусмотрите варианты хранения вещей
Зонированное пространство и без того может быть перегруженным функциями и мебелью. Чтобы не захламлять его необходимыми вещами, продумайте место для каждой из них: закрытые полки, ящики, антресоли и тумбы.
Екатерина Любарская, партнер архитектурной студии DVEKATI:
— Грамотное зонирование может сделать многофункциональным даже небольшое пространство. И наоборот — просторная квартира будет казаться неудобной и тесной, если она неправильно зонирована и в ней не выделены функциональные зоны.
Зонировать пространство позволяют в первую очередь архитектурные и планировочные решения, которые разрабатываются при проектировании интерьера и отправной точкой для них служит функциональное зонирование — когда мы вместе с будущими пользователями интерьера определяем назначение помещений, сценарии их использования.
Ошибки при зонировании комнаты
Главное правило уютного жилого помещения — функциональность. Нет смысла копировать идеи из интерьерных буклетов, если в результате всем жильцам будет некомфортно и неудобно. Вот частые ошибки, которые владельцы квартир совершают при зонировании помещения:
Громоздкая мебель в центре комнаты. Учитывайте площадь помещения, если выбираете большой диван или высокий стеллаж, который разобьет пространство пополам. Высокая мебель не только визуально съедает площадь, но и загораживает свет. Если все же выбрали такой вариант зонирования, постарайтесь сделать шкаф или стеллаж менее акцентными — подберите их в цвет стен или дополните зеркальными панелями для отражения света.
Мебель без функций. Подумайте, какие зоны будут в комнате и что необходимо в них поставить. Не стоит покупать мебельный гарнитур только потому, что он состоит из пяти сочетаемых предметов. В разбитом на части пространстве некоторым из них может не остаться места либо они будут не задействованы. Так, вряд ли вы часто будете использовать два больших дивана, если в квартире живут два человека. При этом мебель займет много места.
Ориентироваться только на расстановку мебели. Зонирование — это комплексный подход к функциональности. Делить комнату на зоны стоит еще на стадии ремонта, чтобы подобрать нужные материалы и оттенки, заказать раздвижные перегородки и сделать источники света.
Плохое освещение. Каждая из зон должна быть оснащена своим источником света. Оставляя одну люстру по центру комнаты, вы сделаете квартиру даже с самым современным интерьером похожей на стенд дизайнерского форума.
Имитация перегородок в комнате, где несколько жильцов. Полупрозрачный тюль уместен для отделения спальной зоны, но не рабочего кабинета. Особенно если если один из членов семьи ведет переговоры по видеоконференции, а другой в это время занят генеральной уборкой. Учитывайте привычки и потребности жильцов, выбирайте варианты зонирования, которые способны обеспечить хотя бы минимальную приватность.
Дизайн ради дизайна. Если вы решили зонировать комнату на функциональные зоны, нужно подбирать к ним покрытие стен и пола, текстиль и декоративные предметы. Частая ошибка — контрастные обои, которые не выделяют отдельное пространство в помещении.
Зонирование стенами, арками, перегородками
Первое, что приходит на ум при желании превратить одну комнату в несколько, — построить стены. Но полноценная стена отнимет пару квадратных метров, что в условиях однокомнатной квартиры нежелательно. Разделить пространство без потерь помогут перегородки. Подойдут текстильные ширмы на пластиковом, металлическом или деревянном каркасе.
Чтобы отгородить угол без пустот у потолка, можно возвести тонкую гипсокартонную стену с раздвижными дверьми. Зеркальные и стеклянные перегородки не только позволят отделить несколько метров, но и визуально увеличат пространство. Подобным образом работают арки, отделяя часть комнаты от основного помещения. Конечно, все эти варианты не избавят от посторонних звуков, но позволят создать отдельное пространство для работы или отдыха. В отделенной перегородкой “комнате” можно поставить кровать, сделать кабинет или оборудовать детскую.
Зонирование шторами и балдахинами
Этот вариант лучше всего подходит для отделения спальной зоны от остальной части квартиры. Потолочные карнизы помогут создать прямоугольное или полукруглое пространство, внутри которого располагается только кровать. Ткань в этом случае может быть совсем легкой и светлой.
С помощью плотных и темных штор можно отделить гостевую зону и столовую. Кстати, шторы отлично сочетаются со стеклянными прозрачными перегородками. Закрепив карниз вплотную к “невидимой стене”, вы сможете уединиться на время сна, а утром, отодвинув ткань, снова сделать комнату визуально шире и просторнее.
Екатерина Любарская:
— В наших проектах мы нередко используем текстильные занавесы для выделения функциональных зон, таким образом можно отделить гардеробную или ограничить игровое пространство в детской — этот прием мы реализовали в проекте таунхауса в Новой Москве. Так в детской комнате, где живут брат и сестра, появился подиум, который превращается в обособленную игровую, если задернуть занавес. Среди плюсов текстильных перегородок: они не крадут пространство и мобильны, их всегда можно убрать, их легко поменять, тем самым обновив дизайн всего помещения.
Чтобы создать ощущение перетекающего пространства и сохранить в квартире больше воздуха, избавляйтесь от лишних дверей. Например, в одном проекте квартиры удалось визуально увеличить и сделать светлым угрюмый холл и расширить небольшую кухню, отказавшись от установки двери.
Зонирование отделочными материалами
Иногда для создания эффекта двух-трех разных комнат достаточно использовать отделочные материалы.
Этот способ часто применяют на кухне, объединенной с гостиной или столовой. Зону первой выкладывают плиткой, во второй делают отдельное пространство: другое напольное покрытие, обои или краска на стенах создают эффект резкой смены обстановки. В однокомнатной квартире можно поступить аналогично: с одной стороны комнаты на пол кладут паркетную доску или ламинат, с другой — плитку или ковролин. Упрощенный вариант — контрастные цвета. Например, стены насыщенного, отличного от общего оттенка эффектно выделят пространство спальни в квартире-студии.
Екатерина Любарская:
— Цвет — эффектный инструмент зонирования, и DVEKATI часто используют его в своих проектах. Так в проекте интерьера компактной квартиры в старом жилом фонде мы выделили зону для чтения и отдыха, выкрасив стену в красивый темно-голубой оттенок, а стена обеденной зоны акцентирована кирпично-красным. Среди преимуществ зонирования цветом — доступность, среди сложностей — не так просто подобрать верный оттенок.
Целям функционального зонирования и навигации служит и выбор отделочных материалов — в том числе напольных покрытий. В проекте таунхауса эту роль играет плитка, которой выложен пол, — направление раскладки меняется в зоне отдыха, а в зоне готовки меняется и рисунок.
Зонирование мебелью
Необязательно возводить стены, тем более если вы не готовы заниматься ремонтом и перекрашиванием. С функцией разделения справится мебель: она должна стоять на пути из одной импровизированной комнаты в другую, преграждая путь и тем самым разделяя пространство на две части.
В маленьких квартирах не нужно загромождать площадь массивными диванами и креслами, предпочтение лучше отдать стеллажам. Они разделят комнату на удобные зоны, которые при желании можно перемещать, и обеспечат место для хранения. Вещи на стеллажах удобно хранить в соответствующих по размеру коробках и кофрах. Не нужно, чтобы сами полки достигали потолка: даже полутораметровой высоты будет достаточно для зрительного восприятия пространства. Сделать подобие глухой стены между зонами поможет встроенный шкаф. Но, как и настоящая стена, он съедает пространство — шкаф займет около метра площади в ширину.
Екатерина Любарская:
— В одном из недавних проектов студии DVEKATI, квартире, которая предлагалась со свободной планировкой и лишь санузлы были отделены стенами, мы организовали пространство вокруг оригинального мебельного решения — многофункционального куба, который решал сразу несколько задач. Мебельная конструкция по нашему проекту зонирует пространство и в то же время вмещает в себе кухню, холодильник, гардеробную, системы хранения. Куб расположили в самом центре открытого пространства, его можно обойти кругом.
Зонирование ярусами и подиумами
В квартире с высокими потолками можно организовать небольшой дополнительный этаж со ступенями в одном из углов комнаты. Этот принцип часто используют для создания детских уголков: под двухъярусной кроватью располагаются письменный стол, шкаф или игровая зона. Обязательно нужно заранее просчитать высоту каждой из предполагаемых зон, чтобы на кровати было комфортно хотя бы сидеть. Менее экстремальный и более экономичный вариант — низкий подиум около метра в высоту, на котором располагается отдельная зона. Например, можно постелить ковер, поставить диван и столик, разложить кресла-мешки, создав импровизированную зону отдыха в углу квартиры. Если сделать подиум в метр-полтора высотой, внутреннее пространство под ним можно использовать для хранения вещей. Такой вариант потребует серьезной проработки, здесь также понадобятся ступеньки.
Зонирование с помощью света
С помощью света создают интересные визуальные эффекты, чтобы сделать комнату уютнее, выделить зоны для сна, работы и отдыха. Зонируя пространство таким образом, нужно избегать в разных частях помещений одинаковых симметричных люстр или идентичных встроенных ламп на одинаковом расстоянии друг от друга.
Один из самых эффектных инструментов зонирования — светодиодная подсветка. Ленты со светодиодами размещают на потолке, отделяя одну зону от другой или подсвечивая ими ступени в ярусах. Разнообразие в яркости и цветовых акцентах позволит создать контрасты, зрительно отделяющие одну часть квартиры от другой. Дополнительные бра и торшеры не только визуально увеличат пространство, но и станут функциональным дополнением интерьера: пока кто-то из членов семьи спит, другой может отдыхать или работать в соседней зоне.
Екатерина Любарская:
— Прекрасный инструмент в зонировании — свет. Им можно “выключать” и “включать” определенные зоны в комнате — обеденную зону, рабочий стол или зону для чтения. Направленный свет будет кстати и на кухне или у барной стойки — он делает готовку более эстетичной и даже завораживающей. Сочетания теплого и холодного света дополняют зонирование другого толка — например, в офисе для коммуникационного агентства RUPOR мы отделили переговорное пространство теплым светом, а в остальных местах сделали его холодным.
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