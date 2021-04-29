Дизайн и интерьер
29.04.2021, 08:00

ФОТО | Квартира в историческом доме в Кассисаба очаровывает старыми бревенчатыми стенами и современным интерьером

 
Foto: Kurg&Korsten / Kinnisvara24.ee
В таллиннском районе Кассисаба можно найти одно интересное четырехкомнатное жилье, которое обустроено в построенном в конце 19 века деревянном доме. Квартира в доме с достойной историей также достойно реновирована — учтена история здания и использованы среди прочего и оригинальные материалы. Вдохновляющие решения это интересное жилье предлагает на каждом шагу, пишет Moodnekodu.

Светлый дом характеризуют чистые линии, натуральные материалы и модная окончательная отделка. Использованная повсюду во внутренней отделке спокойная цветовая гамма создает в квартире современный, но в то же время теплый и домашний общий вид. В центре дома просторная кухня, где индустриальные ноты встречаются с северными нюансами. Интересным решением является находящаяся за обеденным столом стена, которая почти полностью облицована плиткой.

Исторические детали встречаются в каждом жилом помещении с современными решениями. Везде можно заметить тщательно очищенные старые бревенчатые стены. При выборе мебели тоже с исключительной точностью придерживались тона бревенчатых стен. Результат сдержанно изящный, и видно, что старались избегать излишнего визуального шума.

В жилье входит и очень востребованный в изменившемся мире домашний офис. Обставлен он творчески, и взгляд останавливается на многочисленных изображениях и фигурах львов, которые добавляют в северный интерьер немного более экзотический акцент.

На полах использован натуральный и немного деревенского вида дубовый паркет, который современным образом имитирует старые дощатые полы и создает компромиссы с историей.

Ванная комната для многоквартирного дома на редкость большая и просторная, и благодаря большому окну комната наполнена естественным светом.

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