Спрос взлетел до небес: закончатся ли к осени квартиры?

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танеля Ребане, чтобы понять текущую ситуацию, стоит немного оглянуться назад. В течение последних четырёх лет предложение в Таллинне, составляющее около 50% всего рынка недвижимости, было стабильным — в среднем строится 2500 новых квартир в год. Среднемесячные продажи оставались на уровне 200–250 квартир. Однако в конце прошлого года продажи взлетели до 400 квартир в месяц, что было необычно. Таким образом, к концу 2020 года в Эстонии новых квартир было построено меньше, чем продано.

“В нормальной рыночной ситуации жилой фонд обычно продаётся в течение одного года, а это означает, что на рынке было постоянное предложение квартир в годовом объёме. Сегодня спрос вырос так, что если бы с завтрашнего дня ни одна квартира не могла быть завершена, то через пять месяцев все свободные квартиры в Эстонии нашли бы своего хозяина”, — пояснил Ребане.

Однако, по словам Ребане, маловероятно, что квартиры закончатся, так как девелоперы никогда не сидят сложа руки. “Строительство многоквартирного дома с планировкой занимает около двух лет. Если в июле прошлого года разработчик почувствовал, что спрос существует, и запустил проект, то к концу этого года у него может быть дом, готовый к продаже, — пояснил он. — Если не к осени, то к Иванову дню следующего года ожидается увеличение предложения новых квартир”.

По словам Ребане, кредитные остатки у населения начали расти, одновременно выросла и заработная плата, а это значит, что доля выплат по кредитам в общей сумме заработной платы снизилась. Если во время предыдущего экономического кризиса 30–35% заработной платы населения уходило на выплаты по кредитам, то сегодня — лишь 15%. “В принципе, кредит под заработную плату сегодня дешевле, люди смогли быстрее улучшить свой уровень жизни”, — сказал он, добавив, что цены на недвижимость вряд ли упадут ниже нынешнего уровня. Для этого нет никаких оснований.