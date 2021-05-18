Недвижимость
18.05.2021, 08:01

Тяготам арендодателей конец? Десятки тысяч иностранных рабочих заполнят пустующие съемные квартиры

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Ehitamine Tallinnas
Ehitamine Tallinnas
Foto: Priit Simson
Количество предлагаемых в аренду квартир в крупных городах по сравнению с периодом до начала эпидемии по-прежнему превышает 50%, однако летом в Эстонии вновь ожидается прибытие иностранных работников, которые заполнят пустующее жилье, и собственники простаивающих съемных квартир вскоре могут ожидать новых жильцов.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что наиболее тяжёлый удар от последствий пандемии пришлось испытать сфере туризма, в том числе гостиничному хозяйству и предпринимателям, предлагающим размещение.

“Тысячи гостевых квартир внезапно опустели, кроме того, вследствие закрытия границ исчезли также и иностранные работники, в связи с чем на рынке съемного жилья возникло избыточное предложение, которое сохраняется и по сей день. Согласно имеющимся прогнозам нынешним летом вновь ожидается прибытие в Эстонию нескольких десятков тысяч иностранных работников, которым необходимо найти жилье. Может случиться и так, что собственники отремонтированных квартир, привыкшие сдавать их состоятельным туристам, сами не захотят пустить в них украинских строителей, однако это уже будет личным решением собственника недвижимости. Возвращение в Эстонию потока зарубежной рабочей силы создает все предпосылки для того, чтобы львиная доля пустующих съёмных квартир к осени будет вновь заполнена”, — добавил он.

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