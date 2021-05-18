Тяготам арендодателей конец? Десятки тысяч иностранных рабочих заполнят пустующие съемные квартиры

“Тысячи гостевых квартир внезапно опустели, кроме того, вследствие закрытия границ исчезли также и иностранные работники, в связи с чем на рынке съемного жилья возникло избыточное предложение, которое сохраняется и по сей день. Согласно имеющимся прогнозам нынешним летом вновь ожидается прибытие в Эстонию нескольких десятков тысяч иностранных работников, которым необходимо найти жилье. Может случиться и так, что собственники отремонтированных квартир, привыкшие сдавать их состоятельным туристам, сами не захотят пустить в них украинских строителей, однако это уже будет личным решением собственника недвижимости. Возвращение в Эстонию потока зарубежной рабочей силы создает все предпосылки для того, чтобы львиная доля пустующих съёмных квартир к осени будет вновь заполнена”, — добавил он.