Подъездные аукционы оканчиваются неудачей: "туристы" в сфере недвижимости переоценивают свои возможности
Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков предположил, что, вероятно, пару месяцев назад многие неожиданно обнаружили, что, невзирая на сложные времена, им попросту некуда девать деньги и наступило подходящее время приобрести еще какой-нибудь объект в дополнение к имеющейся недвижимости. “На сегодняшний день люди, имеющие стабильный доход и четкий план инвестиций, уже во многом удовлетворили свои потребности, в том числе даже и по аукционной цене. Однако аукционы никуда не делись, хотя в последнее время они все чаще заканчиваются провалом, поскольку на смену платежеспособным покупателям приходят участники, которые в действительности не имеют реальных возможностей приобрести квартиру по предложенной цене”, — добавил Новиков.
“Создаётся впечатление, что не все продавцы и посредники изучают предысторию доморощенных участников аукциона, а попросту с азартом включаются в процесс торга. В качестве наиболее известного случая можно привести пример молодого студента, который сейчас крутится на рынке. Пару недель назад в ходе аукциона по продаже трехкомнатной квартиры в Мустамяэ этот человек опередил всех других претендентов, однако спустя несколько дней, когда он направился в банк, желая получить кредит, выяснилось, что у юноши нет ни самофинансирования, ни свободных денег, ни даже места работы на полный рабочий день. Он просто решил, что если все покупают, то и ему было бы неплохо приобрести себе квартиру. Однако все проблемы, связанные с этим конкретным аукционом, к сожалению, ещё не закончились. Следующий за ним второй по предложенной сумме претендент также не смог организовать финансирование своего проекта, и в конце концов продавец был вынужден принять предложение третьего участника, которое превышало начальную стоимость всего на 500 евро”, — пояснил он.
“В действительности же для того, чтобы исключить повторение подобной ситуации, у маклера, как представителя продавца, или у самого продавца имеется весьма простое решение. Достаточно лишь задать несколько точно сформулированных дополнительных вопросов, и переоценившие свои возможности так называемые “туристы в сфере недвижимости” добровольно исчезнут из поля зрения”, — добавил Новиков. “В моей собственной практике за последние несколько недель по крайней мере три человека перестали обращаться ко мне, поскольку поняли, что переоценили свои ожидания. Остается только предполагать, сколько еще таких мечтателей присутствует на рынке”, — добавил он.
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