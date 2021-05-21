Подъездные аукционы оканчиваются неудачей: "туристы" в сфере недвижимости переоценивают свои возможности

Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков предположил, что, вероятно, пару месяцев назад многие неожиданно обнаружили, что, невзирая на сложные времена, им попросту некуда девать деньги и наступило подходящее время приобрести еще какой-нибудь объект в дополнение к имеющейся недвижимости. “На сегодняшний день люди, имеющие стабильный доход и четкий план инвестиций, уже во многом удовлетворили свои потребности, в том числе даже и по аукционной цене. Однако аукционы никуда не делись, хотя в последнее время они все чаще заканчиваются провалом, поскольку на смену платежеспособным покупателям приходят участники, которые в действительности не имеют реальных возможностей приобрести квартиру по предложенной цене”, — добавил Новиков.

“Создаётся впечатление, что не все продавцы и посредники изучают предысторию доморощенных участников аукциона, а попросту с азартом включаются в процесс торга. В качестве наиболее известного случая можно привести пример молодого студента, который сейчас крутится на рынке. Пару недель назад в ходе аукциона по продаже трехкомнатной квартиры в Мустамяэ этот человек опередил всех других претендентов, однако спустя несколько дней, когда он направился в банк, желая получить кредит, выяснилось, что у юноши нет ни самофинансирования, ни свободных денег, ни даже места работы на полный рабочий день. Он просто решил, что если все покупают, то и ему было бы неплохо приобрести себе квартиру. Однако все проблемы, связанные с этим конкретным аукционом, к сожалению, ещё не закончились. Следующий за ним второй по предложенной сумме претендент также не смог организовать финансирование своего проекта, и в конце концов продавец был вынужден принять предложение третьего участника, которое превышало начальную стоимость всего на 500 евро”, — пояснил он.