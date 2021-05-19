Поучительная история: доверчивая пожилая женщина едва не лишилась своего дома

На сегодня юрист HUGO Мерике Роозилехт выиграла в двух судебных инстанциях у организации BestCredit, которая, по оценке суда, нарушила принцип ответственного кредитования, выдав кредит на большую сумму на основании генеральной доверенности, не убедившись в платежеспособности заёмщика и в том, что сама пожилая женщина знала о сделке.

Кредит почти в 60 000 евро

Все началось в ноябре 2016 года с общей доверенности, выданной нотариусом женщине лет тридцати. Женщина была помощницей 91-летней женщины, и, давая доверенность молодой женщине, старушка хотела, чтобы её уполномоченный представитель мог оплачивать её счета в интернет-банке. Однако нотариус выдал генеральную доверенность, о содержании и юридических последствиях которой старушка не знала.

Уже через шесть дней после подписания генеральной доверенности молодая женщина взяла ссуду и оформила ипотеку на имущество старушки у того же нотариуса в качестве обеспечения ссуды. В общей сложности женщина заняла почти 60 000 евро, и поскольку она не платила платежи по кредиту, кредитор пригрозил принудительно продать дом старушки.

Пожилая женщина обратилась к юристу Мерике Роозилехт из HUGO.legal, и сегодня Роозилехт выиграла у BestCredit в двух судебных инстанциях. В ближайшее время должно быть уточнено, примет ли Государственный суд кассационную жалобу BestCredit или нет.

Время имеет значение

Юрист HUGO.legal Мерике Роозилехт рекомендует как можно скорее проконсультироваться с юристом в случае возникновения проблем. “Мы ведем судебное разбирательство по этому делу уже несколько лет, и можно с уверенностью сказать, что если бы старушка не обратилась к юристу, она бы осталась без дома. Я рекомендую вам не тянуть и как можно скорее обратиться, потому что во многих случаях время — важный фактор, и чем раньше вы начнете заниматься делом, тем больше у вас шансов на хороший результат”, — сказала Роозилехт.