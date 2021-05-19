Поучительная история: доверчивая пожилая женщина едва не лишилась своего дома(1)
На сегодня юрист HUGO Мерике Роозилехт выиграла в двух судебных инстанциях у организации BestCredit, которая, по оценке суда, нарушила принцип ответственного кредитования, выдав кредит на большую сумму на основании генеральной доверенности, не убедившись в платежеспособности заёмщика и в том, что сама пожилая женщина знала о сделке.
Кредит почти в 60 000 евро
Все началось в ноябре 2016 года с общей доверенности, выданной нотариусом женщине лет тридцати. Женщина была помощницей 91-летней женщины, и, давая доверенность молодой женщине, старушка хотела, чтобы её уполномоченный представитель мог оплачивать её счета в интернет-банке. Однако нотариус выдал генеральную доверенность, о содержании и юридических последствиях которой старушка не знала.
Уже через шесть дней после подписания генеральной доверенности молодая женщина взяла ссуду и оформила ипотеку на имущество старушки у того же нотариуса в качестве обеспечения ссуды. В общей сложности женщина заняла почти 60 000 евро, и поскольку она не платила платежи по кредиту, кредитор пригрозил принудительно продать дом старушки.
Пожилая женщина обратилась к юристу Мерике Роозилехт из HUGO.legal, и сегодня Роозилехт выиграла у BestCredit в двух судебных инстанциях. В ближайшее время должно быть уточнено, примет ли Государственный суд кассационную жалобу BestCredit или нет.
Время имеет значение
Юрист HUGO.legal Мерике Роозилехт рекомендует как можно скорее проконсультироваться с юристом в случае возникновения проблем. “Мы ведем судебное разбирательство по этому делу уже несколько лет, и можно с уверенностью сказать, что если бы старушка не обратилась к юристу, она бы осталась без дома. Я рекомендую вам не тянуть и как можно скорее обратиться, потому что во многих случаях время — важный фактор, и чем раньше вы начнете заниматься делом, тем больше у вас шансов на хороший результат”, — сказала Роозилехт.
Роозилехт надеется, что это дело также дисциплинирует нотариусов и кредитные учреждения. “На мой взгляд, это была преднамеренная или непреднамеренная халатность, поскольку кредитор не выполнил возложенные на него обязательства. Выдача генеральной доверенности — очень серьезный вопрос, поскольку, как правило, сделка, заключенная агентом, применяется к принципалу, как если бы принципал сам заключил сделку. Нотариусы играют здесь важную роль, разъясняя юридические последствия доверенности и связанные с этим риски. Однако, по словам бабушки, в данном случае ей этого не объяснили. Также допустил ошибку кредитор, который не следовал принципам ответственного кредитования и предоставил кредит на основании генеральной доверенности для компании, в отношении которой не было уверенности в их способности погасить кредит”, — добавила Роозилехт.
Пожелание юриста!
На основании общей доверенности представитель может взять ссуду от имени принципала, установить ипотеку на имущество принципала, иметь доступ к банковскому счету, создавать компании от имени принципала и т.д. Принципал может узнать об этих сделках только после возбуждения исполнительного производства по взысканию долга, как это было в вышеупомянутом случае. Существует опасность остаться без крыши над головой и попасть в неоправданную долговую кабалу. Доверенность должна быть конкретной и указывать цель, для которой она выдана. Перед подписанием доверенности убедитесь в ее содержании и обязательно попросите у нотариуса разъяснения о юридических последствиях доверенности и связанных с этим опасностях.
Советуем прочитать:
Кровавые разборки в многоквартирном доме в Пирита: владелец попросил арендатора съехать, но все закончилось дракой и стрельбой
ТЕРРОР В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ | "Чертовы уроды!" Агрессивная нарушительница ночного покоя угрожала поджечь соседей