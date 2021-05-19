Ремонт и стройка
19.05.2021, 09:25

Цены на стройматериалы резко подскочили

 (3)
Ehituspoes
Ehituspoes
Foto: Madis Veltman
Глобальный дефицит сырья и задержки с поставками от субподрядчиков привели к нехватке строительных материалов и росту цен на эту группу товаров, передает RusERR.

Ситуация на рынке нестабильная, и в некоторых товарных категориях цены могут меняться каждые несколько часов, сообщили в среду утренние теленовости ERR.

По словам исполнительного директора Decora Эйке Тубли-Мюйр, в начале строительного сезона спрос на стройматериалы всегда повышается, и производители учитывают это в своих планах, однако сейчас магазинам сложно закупать любые материалы: самые большие проблемы с минеральной ватой и пенопластом, срок поставки которых вырос с двух недель до двух месяцев, существенные проблемы возникли и с доступностью строительных блоков.

Если в прошлые годы цены на материалы весной увеличивались на 3-4%, то в этом году некоторые товары подорожали почти наполовину - по словам Тубли-Мюйр, для стройматериалов общего назначения обычным сейчас является увеличение цены на 20-30%.

Директор по маркетингу Bauhof Маарья-Лийз Тоомик подтвердила, что с таким давлением на цены сектор не сталкивался уже давно.

Советуем прочитать:

Страхование многоквартирного дома не покрывает ущерб от строительства. Чем это грозит?

Строительная компания: предложение ограничено, снижения цен не ожидается

Оставить комментарий Читать комментарии (3)