Цены на стройматериалы резко подскочили

Ситуация на рынке нестабильная, и в некоторых товарных категориях цены могут меняться каждые несколько часов, сообщили в среду утренние теленовости ERR.

По словам исполнительного директора Decora Эйке Тубли-Мюйр, в начале строительного сезона спрос на стройматериалы всегда повышается, и производители учитывают это в своих планах, однако сейчас магазинам сложно закупать любые материалы: самые большие проблемы с минеральной ватой и пенопластом, срок поставки которых вырос с двух недель до двух месяцев, существенные проблемы возникли и с доступностью строительных блоков.

Если в прошлые годы цены на материалы весной увеличивались на 3-4%, то в этом году некоторые товары подорожали почти наполовину - по словам Тубли-Мюйр, для стройматериалов общего назначения обычным сейчас является увеличение цены на 20-30%.

Директор по маркетингу Bauhof Маарья-Лийз Тоомик подтвердила, что с таким давлением на цены сектор не сталкивался уже давно.

Советуем прочитать: