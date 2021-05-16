Страхование многоквартирного дома не покрывает ущерб от строительства. Чем это грозит?

На самом деле, обеспечение страхования строительно-монтажных работ не является обязанностью товарищества, и поэтому до начала строительных работ обязательно нужно проверить, оформлено ли у строителя страхование CAR, которое покрывает риски, возникающие вследствие строительной деятельности. “Необходимо быть особенно внимательным в случае небольших строительных фирм, у которых отсутствует продолжительная история”, — добавил Лилльмаа.

Аналогично, наличие страхования строительно-монтажных работ важно, например, в случае замены трубопроводов отопительных и водопроводных систем, так как при таких работах существует большая опасность ущерба вследствие воды. Кроме того, страхование покрывает и ущерб от пожара, который может возникнуть в ходе строительных работ.

Ущерб в результате строительства может быть связан не только с непосредственными ошибками строителя. “Например, неприятным сюрпризом для товариществ становились ситуации, возникавшие при заказе замены крыши здания. Представим, что на время выполнения работ устанавливается временная крыша, которую затем срывает во время шторма. В результате в квартиры попадает дождевая вода, которая может причинить большой ущерб. Все это считается ущербом вследствие строительства, и, к сожалению, обычное страхование многоквартирного дома такой ущерб не покрывает”.

“Очень отрадно видеть, что многоквартирные дома страхуются все чаще. Свою роль в этом, несомненно, играют и кредиты на реконструкцию, так как одним из условий финансирующих организаций является наличие страхования здания. Кроме того, людей дополнительно мотивируют сообщения СМИ об ущербе, причиняемом штормами и водой — это заставляет задуматься о том, что будет, если и с их домом случится что-либо подобное. В то же время, люди нередко даже не знают, что страхование обычного многоквартирного дома не покрывает ущерб, причиненный в результате строительства”, — объяснил менеджер по страхованию жилья Salva Kindlustus Каспар Лилльмаа.

Означает ли это, что одного только страхования жилья недостаточно?

В большинстве случаев у новых квартирных собственников заключен договор страхования жилья, однако он распространяется только на конкретную квартиру и предметы ее обстановки. При этом, каждому квартирному собственнику также принадлежит определенный процент коробки дома, коридора, крыши и других сооружений. “Это означает, что если шторм снесет с дома крышу, которая является общим имуществом, на которое страхование жилья, к сожалению, не распространяется, и если многоквартирный дом в целом не застрахован, то квартирному собственнику придется оплатить такой ущерб из собственного кармана”, — объяснил Лилльмаа. Несложный расчет показывает, что если в доме имеется 10 квартир равного размера, то каждому квартирному собственнику будет принадлежать 10% здания, и при необходимости установить новую крышу каждому из них нужно будет оплатить 10% ее стоимости.

Страхование многоквартирного дома как раз и охватывает части дома, которые находятся в общей долевой собственности — от наружных стен и крыши до электрической, отопительной и охранной системы. Кроме того, такое страхование распространяется и на сломанные вандалами двери подъездов или разбитые подвальные окна, а также на испорченные фасады. К сожалению, существует еще целый ряд непредсказуемых видов ущерба, от которых также имеет смысл застраховать многоквартирный дом. Специальные работы, такие как чистка фасада от граффити, ремонт шлагбаума и бокса для мусорных контейнеров или же обновление наружного освещения, могут оказаться очень дорогими.

“Согласно статистике Salva, среди типов ущерба в многоквартирных домах преобладает ущерб вследствие воды. Кроме того, в последние годы мы все чаще сталкиваемся с ущербом вследствие штормов, а в случае новых домов — со сбоями электронных и инженерных систем. Таким образом, если в доме установлено много цифровых систем, мы рекомендуем обязательно добавить их в договор страхования, так как расходы на устранение неисправностей лифтов, домофонов и решений по вентиляции и солнечному отоплению могут оказаться весьма высокими, если их придется полностью оплачивать из своего кармана”, — сказал Лилльмаа.

Salva Kindlustus в случае многоквартирных домов позволяет товариществам заключать и долгосрочные, например, пятилетние договоры, фиксируя страховые платежи на пять лет. Если у здания нет повреждений, собственная ответственность по страхованию из года в год будет только уменьшаться, достигнув к окончанию пятого года нуля. Такой договор является более привлекательным и потому, что он позволит товариществу не тратить время на обсуждение условий страхования в течение целого ряда лет. Кроме того, в связи с ожидаемым увеличением объемов летних работ, в мае Salva предлагает долгосрочное страхование многоквартирных домов по специальной цене.

Советуем прочитать: