350 квартир за 30 млн евро: в волости Раэ построят новый жилой район

“Для Reterra важно, чтобы дома были долговечными, качественными и функциональными и чтобы их окружала целостная жизненная среда. У нас есть превосходный опыт сотрудничества с архитекторами PIN при строительстве квартала WoHo в Таллинне и Raadimõisa Kodud в Тарту. Их архитектурные решения практичны, привлекательны и вписываются в окружающую среду благодаря богатому опыту проектирования жилых районов”, — пояснил исполнительный директор Reterra Estate Рейго Рандметс.

“Волость Раэ уже сегодня является наиболее быстро растущей волостью Эстонии. А в ближайшие годы важнейшие транспортные проекты — Rail Baltica, строительство Таллиннской малой кольцевой дороги и трамвайных путей — сократят расстояния и уменьшат экологический след, вместе с тем облегчив передвижение. Эти критически важные инфраструктурные проекты, безусловно, повлияют на облик волости и, вероятно, еще больше увеличат желание людей и компаний переехать именно к нам. В волости Раэ есть преимущества, характерные как для города, так и для сельской местности, и мы очень рады застройщикам, которые могут объединить их максимально органично и комплексно”, — отметил старейшина волости Раэ Мадис Сарик.

В жилых домах Раэмыйза появятся 2-5-комнатные квартиры, причем во всех квартирах предусмотрены балконы или террасы. Цена двухкомнатной квартиры начинается от 95 900 евро. Здания класса энергопотребления “A” в Раэмыйза оснащены солнечными батареями, что влечет за собой более низкие административные и эксплуатационные расходы.

Между зданиями достаточно места, что обеспечивает жильцам достаточное уединение и удобную парковку. Совсем рядом расположена велосипедная и пешеходная дорожка. В районе несколько школ и детских садов, а также имеются спортивные сооружения и места для проведения досуга. Раэмыйза находится всего в 3,5 км от границы Таллинна, до нового района легко добраться по шоссе Таллинн-Тарту. Первые семьи смогут переехать в новое жилье в июне 2022 года.