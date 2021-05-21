350 квартир за 30 млн евро: в волости Раэ построят новый жилой район
“Для Reterra важно, чтобы дома были долговечными, качественными и функциональными и чтобы их окружала целостная жизненная среда. У нас есть превосходный опыт сотрудничества с архитекторами PIN при строительстве квартала WoHo в Таллинне и Raadimõisa Kodud в Тарту. Их архитектурные решения практичны, привлекательны и вписываются в окружающую среду благодаря богатому опыту проектирования жилых районов”, — пояснил исполнительный директор Reterra Estate Рейго Рандметс.
“Волость Раэ уже сегодня является наиболее быстро растущей волостью Эстонии. А в ближайшие годы важнейшие транспортные проекты — Rail Baltica, строительство Таллиннской малой кольцевой дороги и трамвайных путей — сократят расстояния и уменьшат экологический след, вместе с тем облегчив передвижение. Эти критически важные инфраструктурные проекты, безусловно, повлияют на облик волости и, вероятно, еще больше увеличат желание людей и компаний переехать именно к нам. В волости Раэ есть преимущества, характерные как для города, так и для сельской местности, и мы очень рады застройщикам, которые могут объединить их максимально органично и комплексно”, — отметил старейшина волости Раэ Мадис Сарик.
В жилых домах Раэмыйза появятся 2-5-комнатные квартиры, причем во всех квартирах предусмотрены балконы или террасы. Цена двухкомнатной квартиры начинается от 95 900 евро. Здания класса энергопотребления “A” в Раэмыйза оснащены солнечными батареями, что влечет за собой более низкие административные и эксплуатационные расходы.
Между зданиями достаточно места, что обеспечивает жильцам достаточное уединение и удобную парковку. Совсем рядом расположена велосипедная и пешеходная дорожка. В районе несколько школ и детских садов, а также имеются спортивные сооружения и места для проведения досуга. Раэмыйза находится всего в 3,5 км от границы Таллинна, до нового района легко добраться по шоссе Таллинн-Тарту. Первые семьи смогут переехать в новое жилье в июне 2022 года.
Reterra Estate OÜ — девелоперская и инвестиционная компания, основанная на отечественном капитале. Основные инвестиции предприятия направлены в проекты развития коммерческой и жилой недвижимости в Таллинне, Тарту и Риге.
В 2019 году в Тарту было начато строительство Raadimõisa Kodud с 267 квартирами. Этот проект вот уже два года является самым продаваемым и популярным в Тартуском уезде. В Тарту также строится Lumina Kodud с почти 150 квартирами. В Табасалу, в Харьюмаа компания развивает район вилл Pähkli, а в Виймси — Mustika. Кроме того, в Таллинне построено 50 роскошных квартир в высотном здании Pipedrive в квартале WoHo. На стадии проектирования находятся проекты жилой застройки в Таллинне на месте ипподрома, в Каламая на Тёэстузе, 54 и на Петербургском шоссе.
В сфере коммерческой недвижимости Reterra строит торговый центр площадью 13 000 м2 в Табасалу: на первом этаже расположится Selver, а на втором и третьем этажах — офисы и торговые помещения. В Таллинне компания также является партнером по развитию делового квартала WoHo, в котором находятся Telia и Pipedrive. Кроме того, Reterra создала первоклассные коммерческие помещения для IT-компании Heathmont Group, строительной компании Leonhard Weiss, а также построила Тартуский центр здоровья в Аннелинна.
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