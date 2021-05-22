Планируете переезд или ремонт? Спроектировать дом с дизайнером интерьера можно и бесплатно

„В целом у жителей Эстонии хорошее чувство стиля и вкуса. Тем не менее дизайнер интерьера может очень быть полезен при проектировании комнаты или всего дома, поскольку это помогает сэкономить и время, и деньги. Кроме того, дизайнер интерьера обладает уникальными знаниями в области комфорта и функциональности”, — говорит Элийзе Таммекиви, дизайнер интерьеров IKEA. Она добавила, что дизайнеры интерьеров IKEA учитывают как мировые, так и местные тенденции, а также ожидания относительно того, каким должен быть дом.

„Чтобы понять бытовые потребности и мечты жителей Эстонии, IKEA проводит различные исследования, в том числе дизайнеры посещают дома, чтобы понять, какие практические решения помогают сделать жилье еще лучше и уютнее. Также следят за тенденциями — например, в последнее время сильно поменялась жизнь, людям нужны удобные рабочие места и более эргономичные кухни. Все это необходимо учитывать при планировании будущего дома“, — говорит Таммекиви. Дизайнер интерьера заранее все продумывает на несколько шагов вперед и визуализирует новый дом, благодаря этому можно сэкономить много энергии и денег.

„Занимаясь новыми проектами, дизайнер интерьеров старается сделать так, чтобы интерьер дома можно было легко изменить в случае необходимости. Также дизайнер составляет список необходимых вещей вместе с прайс-листом, что помогает избежать лишних покупок. К тому же у дизайнера интерьера всегда найдется решение для самых сложных мест. Например, как превратить место под лестницей в кладовку или рабочее место“, — рассказала Таммекиви.

Дизайнер интерьера снимает стресс