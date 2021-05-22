Планируете переезд или ремонт? Спроектировать дом с дизайнером интерьера можно и бесплатно
„В целом у жителей Эстонии хорошее чувство стиля и вкуса. Тем не менее дизайнер интерьера может очень быть полезен при проектировании комнаты или всего дома, поскольку это помогает сэкономить и время, и деньги. Кроме того, дизайнер интерьера обладает уникальными знаниями в области комфорта и функциональности”, — говорит Элийзе Таммекиви, дизайнер интерьеров IKEA. Она добавила, что дизайнеры интерьеров IKEA учитывают как мировые, так и местные тенденции, а также ожидания относительно того, каким должен быть дом.
„Чтобы понять бытовые потребности и мечты жителей Эстонии, IKEA проводит различные исследования, в том числе дизайнеры посещают дома, чтобы понять, какие практические решения помогают сделать жилье еще лучше и уютнее. Также следят за тенденциями — например, в последнее время сильно поменялась жизнь, людям нужны удобные рабочие места и более эргономичные кухни. Все это необходимо учитывать при планировании будущего дома“, — говорит Таммекиви. Дизайнер интерьера заранее все продумывает на несколько шагов вперед и визуализирует новый дом, благодаря этому можно сэкономить много энергии и денег.
„Занимаясь новыми проектами, дизайнер интерьеров старается сделать так, чтобы интерьер дома можно было легко изменить в случае необходимости. Также дизайнер составляет список необходимых вещей вместе с прайс-листом, что помогает избежать лишних покупок. К тому же у дизайнера интерьера всегда найдется решение для самых сложных мест. Например, как превратить место под лестницей в кладовку или рабочее место“, — рассказала Таммекиви.
Дизайнер интерьера снимает стресс
Дизайнер интерьера может помочь снять стресс, связанный с серьезными изменениями в жизни, такими как переезд. „Для дизайнера интерьера первым делом нужно выяснить, какой стиль нравится клиенту и каким он представляет себе будущее жилье. Например, какому стилю отдается предпочтение: скандинавскому, традиционному, как в загородном доме или другому. Это также дает основу составлению основной цветовой палитры”, — говорит Таммекиви. Она добавила, что если кто-то не уверен в своих предпочтениях, дизайнер интерьера покажет разные стили, чтобы выяснить, какой нравится больше всего.
Затем дизайнер IKEA попросит показать текущее состояние комнаты, квартиры или дома, которые нужно обставить. „Это даст хорошее представление о том, какие изменения необходимы и есть ли предметы мебели, которые вы хотите сохранить в новом интерьере. При необходимости комбинируем имеющуюся мебель с новым дизайном. Для обновления вовсе не обязательно покупать все новое”, — говорит дизайнер IKEA.
Бесплатные услуги дизайна интерьера
После консультации дизайнер создает moodboard и 3D-модель. “Все спроектированные дома уникальны. Это значит, что все дома выглядят по-разному, и не существует так называемого пакета стилей, который мы предлагаем каждому”, — говорит Таммекиви.
Она считает, что ценность дизайнера интерьера и заключается в том, чтобы предложить законченный проект. “Сразу можно получить законченное дизайнерское решение интерьера от пола до потолка. При этом не надо искать по разным магазинам нужные вещи. Дизайнер интерьеров предоставляет список изделий, использованных в проекте, из которых можно выбрать самому что покупать, что нет. При желании можно купить сразу все, что задумано в проекте дизайна интерьера, или приобретать постепенно”, — добавила Таммекиви.
Дизайнер интерьеров добавила, что при покупке мебели из IKEA услуги дизайнера бесплатны. „Например, если вы решили воспользоваться проектом дизайна интерьера IKEA и цена приобретенных товаров составляет не менее 70% от запланированной общей стоимости, то услуга дизайнера бесплатна. Поскольку наши дизайнеры интерьеров считаются с пожеланиями и потребностями своих клиентов, большинство людей покупают готовый дизайн в том виде, в каком он предлагается. Клиенты могут внести изменения бесплатно один раз. Наша цель — помочь клиентам получить желаемое решение”, — отметила дизайнер интерьеров IKEA.
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