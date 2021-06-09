"Нет разницы, 700, 800 или 900 тысяч": в Таллинне невероятно высокий спрос на пятикомнатные квартиры

Строящее в Хааберсти рядом с зоопарком дома Veskimetsa Perekodud предприятие OÜ Favorte из 54 квартир 15 запланировало пятикомнатными: пока строящийся в ценном районе дом только на бумаге, строительство еще не началось, но продажа началась 1,5 месяца назад, и четыре пятикомнатных квартиры на сегодняшний день уже забронированы.

В новостройке Veskimetsa Perekodud цены на пятикомнатные квартиры начинаются от 240 000 евро — по такой цене пятикомнатные квартиры на рынке так просто не найдешь, поэтому их быстро расхватывают.

Пятикомнатных квартир дефицит и в более высоком ценовом классе, и цены могут подниматься в более эксклюзивных случаях — квартиры с высокими потолками с террасой на крыше в новостройках с хорошим местоположением — и до промежутка между одним и двумя миллионами евро.

Маклер Uus Maa Кайри Ванем сказала, что пятикомнатные квартиры по цене до полумиллиона продаются очень быстро, а начиная оттуда период продажи может затянуться чуть дольше, но поскольку пятикомнатные квартиры ищут семьи, которые приняли это решение, для них нет разницы, составляет цена 700 000, 800 000 или 900 000.

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