Количество съемных квартир на рынке стало уменьшаться. Особенно сложно найти однушку или двушку. В чем дело?

“За уменьшением предложения аренды можно видеть несколько факторов. Некоторые квартиры возвращаются из долгосрочной аренды в краткосрочную аренду, то есть на рынок размещения. Несколько предложение аренды могло бы уменьшиться за счет того, что открытие предприятий обслуживания означает дополнительную потребность в рабочей силе, часть из которой приезжает в съемные квартиры Таллинна из других районов Эстонии”, — пояснил руководитель портала KV.EE Тарво Теслон.

Вдобавок невозможно игнорировать наступление социальных сетей — часть объявлений об аренде находят арендатора в группах в социальных сетях, и на порталы недвижимости они не попадают.

Посредством портала KV.EE в мае 2021 года предлагалось в среднем 1712 съемных квартир в Таллинне. Средняя цена предложений аренды была 11,4 евро/м2.

Средняя цена предложений аренды квартир портала KV.EE в 11,4 евро/м2 — это самый высокий показатель за последний год. Цена предложений аренды по-прежнему под давлением из-за постоянно высокого предложения. В то же время цены купли-продажи квартир значительно повысились, и обычно цена аренды двигалась в более-менее одном и том же темпе с ценами продажи. Отсюда происходит некоторое желание и давление арендодателей немного взвинтить цены.

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