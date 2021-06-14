Дизайн и интерьер
14.06.2021, 10:15

10 пылесборников в интерьере, от которых вам лучше отказаться (проверено)

 
Фото: Pixabay
Как в погоне за красотой не превратить квартиру в магнит для пыли? Попробуйте отказаться от некоторых популярных дизайнерских решений. Ну или хотя бы не используйте их все одновременно, пишет INMYROOM.

Кто из нас не мечтает декорировать квартиру так, чтобы получилось как на обложке журнала? К сожалению, часто мы забываем, что нам предстоит не только любоваться, но и жить в ней. Какие интерьерные решения не годятся для реальной жизни и вызывают массу неудобств? Разбираемся вместе.

1. Открытые полки на кухне

На картинках они выглядят очень здорово, но в реальной жизни эта идея не работает. Вы поймете это, когда вам придется мыть посуду перед каждым приемом пищи.

2. Магнитная планка для кухонных ножей

Возможно, это удобно на кухне ресторана: ножи там должны быть под рукой в любую секунду. Но ведь у вас дома не так, правда? Ножам самое место в ящиках: это удобно, практично и безопасно.

3. Рейлинги

Кажется, что подвесная кухонная утварь украшает интерьер и удобна в использовании, но сколько жира и копоти будет на ней оседать. И сколько времени вы потратите, пытаясь очистить каждый винтик и крючок.

4. Открытые полки для книг

Во-первых — это вредно для книг, на которых будет оседать пыль и влага. Во-вторых, это решение потребует от вас огромных усилий при уборке, особенно если библиотека у вас большая. Застекленные шкафы — вот отличный вариант.

5. Искусственные цветы

Искусственные цветы в интерьере — это уже давно не моветон. Они прекрасны и загадочны как живые. Главная загадка состоит в том, как в их лепестках скапливается столько пыли.

6. Множество подушек

Мы знаем: чем больше ярких подушек на кровати, тем роскошнее она смотрится. А еще мы знаем, сколько пыли в этих подушках скапливается.

7. Плотные шторы и портьеры

Они действительно хорошо защищают от шума и солнца, но очень быстро притягивают пыль, а чистить их тяжело. Может быть, стоит выбрать жалюзи и легкие занавески?

8. Мягкое изголовье кровати

Та же проблема, что с подушками и шторами, только изголовье вы в химчистку не сдадите.

9. Вешалка с одеждой на виду

Использовать собственный гардероб в качестве декора — это экономично и оригинально, но к чему это приводит? Правильно, к пыли!

10. Высокий корпусный шкаф

Доставать каждый раз стремянку, чтобы протереть пыль на высоте более двух метров — сомнительное удовольствие. Встроенные шкафы до потолка и комоды помогут избежать этого.

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