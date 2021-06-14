10 пылесборников в интерьере, от которых вам лучше отказаться (проверено)
Кто из нас не мечтает декорировать квартиру так, чтобы получилось как на обложке журнала? К сожалению, часто мы забываем, что нам предстоит не только любоваться, но и жить в ней. Какие интерьерные решения не годятся для реальной жизни и вызывают массу неудобств? Разбираемся вместе.
1. Открытые полки на кухне
На картинках они выглядят очень здорово, но в реальной жизни эта идея не работает. Вы поймете это, когда вам придется мыть посуду перед каждым приемом пищи.
2. Магнитная планка для кухонных ножей
Возможно, это удобно на кухне ресторана: ножи там должны быть под рукой в любую секунду. Но ведь у вас дома не так, правда? Ножам самое место в ящиках: это удобно, практично и безопасно.
3. Рейлинги
Кажется, что подвесная кухонная утварь украшает интерьер и удобна в использовании, но сколько жира и копоти будет на ней оседать. И сколько времени вы потратите, пытаясь очистить каждый винтик и крючок.
4. Открытые полки для книг
Во-первых — это вредно для книг, на которых будет оседать пыль и влага. Во-вторых, это решение потребует от вас огромных усилий при уборке, особенно если библиотека у вас большая. Застекленные шкафы — вот отличный вариант.
5. Искусственные цветы
Искусственные цветы в интерьере — это уже давно не моветон. Они прекрасны и загадочны как живые. Главная загадка состоит в том, как в их лепестках скапливается столько пыли.
6. Множество подушек
Мы знаем: чем больше ярких подушек на кровати, тем роскошнее она смотрится. А еще мы знаем, сколько пыли в этих подушках скапливается.
7. Плотные шторы и портьеры
Они действительно хорошо защищают от шума и солнца, но очень быстро притягивают пыль, а чистить их тяжело. Может быть, стоит выбрать жалюзи и легкие занавески?
8. Мягкое изголовье кровати
Та же проблема, что с подушками и шторами, только изголовье вы в химчистку не сдадите.
9. Вешалка с одеждой на виду
Использовать собственный гардероб в качестве декора — это экономично и оригинально, но к чему это приводит? Правильно, к пыли!
10. Высокий корпусный шкаф
Доставать каждый раз стремянку, чтобы протереть пыль на высоте более двух метров — сомнительное удовольствие. Встроенные шкафы до потолка и комоды помогут избежать этого.