10 пылесборников в интерьере, от которых вам лучше отказаться (проверено)

Кто из нас не мечтает декорировать квартиру так, чтобы получилось как на обложке журнала? К сожалению, часто мы забываем, что нам предстоит не только любоваться, но и жить в ней. Какие интерьерные решения не годятся для реальной жизни и вызывают массу неудобств? Разбираемся вместе.

1. Открытые полки на кухне

На картинках они выглядят очень здорово, но в реальной жизни эта идея не работает. Вы поймете это, когда вам придется мыть посуду перед каждым приемом пищи.

2. Магнитная планка для кухонных ножей

Возможно, это удобно на кухне ресторана: ножи там должны быть под рукой в любую секунду. Но ведь у вас дома не так, правда? Ножам самое место в ящиках: это удобно, практично и безопасно.

3. Рейлинги

Кажется, что подвесная кухонная утварь украшает интерьер и удобна в использовании, но сколько жира и копоти будет на ней оседать. И сколько времени вы потратите, пытаясь очистить каждый винтик и крючок.

4. Открытые полки для книг

Во-первых — это вредно для книг, на которых будет оседать пыль и влага. Во-вторых, это решение потребует от вас огромных усилий при уборке, особенно если библиотека у вас большая. Застекленные шкафы — вот отличный вариант.

5. Искусственные цветы

Искусственные цветы в интерьере — это уже давно не моветон. Они прекрасны и загадочны как живые. Главная загадка состоит в том, как в их лепестках скапливается столько пыли.

6. Множество подушек

Мы знаем: чем больше ярких подушек на кровати, тем роскошнее она смотрится. А еще мы знаем, сколько пыли в этих подушках скапливается.

7. Плотные шторы и портьеры

Они действительно хорошо защищают от шума и солнца, но очень быстро притягивают пыль, а чистить их тяжело. Может быть, стоит выбрать жалюзи и легкие занавески?

8. Мягкое изголовье кровати

Та же проблема, что с подушками и шторами, только изголовье вы в химчистку не сдадите.

9. Вешалка с одеждой на виду

Использовать собственный гардероб в качестве декора — это экономично и оригинально, но к чему это приводит? Правильно, к пыли!

10. Высокий корпусный шкаф