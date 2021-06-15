ФОТО | Стартовал четвертый этап одного из крупнейших в Эстонии проектов жилой застройки. Что там появится?
На четвертом этапе по адресу Айанди, 9 будут построены 6- и 9-этажный жилые дома, а также 4-этажный дом премиального класса, общая зона отдыха между зданиями и игровая площадка. В домах появятся 99 1–4-комнатных квартир с балконами и вместительными кладовками.
“Uus-Mustamäe является крупнейшим из реализуемых проектов жилищного строительства у Bonava и, вероятно, в Эстонии в целом — в настоящее время строятся в общей сложности 340 новых квартир, а в ближайшем будущем после запуска четвертого этапа их число даже увеличится”, — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.
“Этой осенью будет готова к заселению вторая очередь квартир по Айанди, 8. Мы также сдадим предназначенные для сдачи в аренду квартиры по Айанди, 10 и 12, принадлежащие компании Lumi Capital. Кроме того, будет построен предназначенный для общего пользования всеми жителями района парк площадью 7000 м2 с разнообразными возможностями занятий спортом и проведения досуга. Каждый завершенный этап увеличивает ценность жилого района. Мы активно продолжаем работы в Uus-Mustamäe, и в ближайшие пять лет будет достроен весь район с его 900 квартирами”, — добавил Рийсмаа, комментируя дальнейшие планы.
Руководитель по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя сказал, что самый современный новый жилой район Мустамяэ пользуется у клиентов популярностью: “Этот район предпочитают покупатели, желающие жить немного вдали от городского шума, но для которых важны целостная жилая среда и быстрое сообщение с центром города. В домах по Айанди, 9 есть все присущие Uus-Mustamäe современные удобства, а кроме того, мы предлагаем массу дополнительных возможностей для более требовательных покупателей. Специально для этого мы выводим на рынок 4-этажный дом премиального класса с множеством вариантов внутренней отделки и решениями умного дома”.
На четвертом этапе развития Uus-Mustamäe по адресу Айанди, 9 будут построены современные и функциональные 1–4-комнатные квартиры площадью от 28,4 до 83 м². Каждая квартира обладает балконом, кладовой и собственным парковочным местом. Домам присвоен класс энергоэффективности В, что обеспечивает низкие коммунальные расходы. Рядом с новыми домами появится детская площадка, а для удобства и безопасности жителей парковка организована под зданиями и на крытых стоянках.
Квартиры по Айанди, 9 будут сданы осенью 2022 года. Весь жилой район Uus-Mustamäe с почти 900 квартирами будет достроен в ближайшие пять лет.
Uus-Mustamäe — жилой район в Мустамяэ, развитием которого занимается Bonava. Первые построенные квартиры по адресу Айанди, 5 поприветствовали новых жильцов осенью 2020 года. Этой осенью будут готовы квартиры второго этапа по Айанди, 8, а также принадлежащие Lumi Capital и предназначенные для сдачи в аренду квартиры по Айанди, 10 и 12. Центром притяжения района станет готовый этой осенью парк площадью порядка 7000 м2 с различными возможностями для занятий спортом и проведения досуга, общественный сад с фруктовыми деревьями, зеленые лужайки и зона для пикников, тренажерный зал на открытом воздухе и уникальная трасса для трюков pumptrack.
Благодаря новой улице Айанди будущим жильцам будет обеспечен удобный доступ к территории как с Мустамяэ теэ, так и с улицы Лаки. Рядом с домами находятся школы и детские сады, школа по интересам, магазины и спортивный клуб центра Mustika, кинотеатр и центр Mustamäe.
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