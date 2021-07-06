Оно вам надо? 7 красивых решений в интерьере, от которых одни неудобства

Дизайнерские решения эффектно смотрятся на фотографиях, а в реальной жизни иногда доставляют массу неудобств. В своих проектах дизайнеры стараются избегать их, ведь им важно получить не только красивый, но и практичный интерьер.

INMYROOM подготовил для вас список популярных дизайнерских решений, которые подойдут не всем. Чтобы не столкнуться с разочарованием, лучше заранее изучить все нюансы.

Отдельно стоящая ванна без душевой

Ванна, стоящая посреди комнаты, выглядит великолепно, однако у этого решения есть минусы.

Во-первых, это неудобно, если нет отдельного душа: красивую стеклянную шторку не сделаешь, поэтому мыться придется постоянно сидя. Во-вторых, к такой ванне сложнее подвести коммуникации (особенно к моделям на ножках). Вам придется подбирать красивый сифон и систему водоотведения, так как они будут на виду. В-третьих, брызги при мытье будут разлетаться во все стороны. Конечно, можно повесить круговую шторку, но она подойдет далеко не для каждого интерьера.

Открытые полки вместо верхних баз кухни

На фотографиях в журналах часто можно увидеть открытые кухонные полки с идеально расставленными посудой и декором. В реальной жизни сохранить эту красоту бывает непросто: у многих из нас нет времени думать об эстетике расположения предметов на полке, поэтому вскоре там может образоваться бардак. Кроме того, на открытых полках быстро скапливается пыль. Будьте готовы к тому, что убираться придется очень часто.

Хороший компромисс между модой и практичностью — сочетание закрытых шкафов с открытыми полками или шкафчиками со стеклянными дверцами. Внутри закрытых шкафов можно хранить структурный беспорядок, кухонную технику и продукты, на которые не должен попадать солнечный свет.

Черная глянцевая сантехника

Черная сантехника — модный тренд в интерьере. Смотрится стильно и необычно, но имейте в виду, что глянцевые поверхности требуют более тщательного ухода: на них остаются отпечатки пальцев и подтеки воды. Если вода жесткая, на сантехнике может появиться известковый налет.