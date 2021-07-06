Оно вам надо? 7 красивых решений в интерьере, от которых одни неудобства
Дизайнерские решения эффектно смотрятся на фотографиях, а в реальной жизни иногда доставляют массу неудобств. В своих проектах дизайнеры стараются избегать их, ведь им важно получить не только красивый, но и практичный интерьер.
INMYROOM подготовил для вас список популярных дизайнерских решений, которые подойдут не всем. Чтобы не столкнуться с разочарованием, лучше заранее изучить все нюансы.
Отдельно стоящая ванна без душевой
Ванна, стоящая посреди комнаты, выглядит великолепно, однако у этого решения есть минусы.
Во-первых, это неудобно, если нет отдельного душа: красивую стеклянную шторку не сделаешь, поэтому мыться придется постоянно сидя. Во-вторых, к такой ванне сложнее подвести коммуникации (особенно к моделям на ножках). Вам придется подбирать красивый сифон и систему водоотведения, так как они будут на виду. В-третьих, брызги при мытье будут разлетаться во все стороны. Конечно, можно повесить круговую шторку, но она подойдет далеко не для каждого интерьера.
Открытые полки вместо верхних баз кухни
На фотографиях в журналах часто можно увидеть открытые кухонные полки с идеально расставленными посудой и декором. В реальной жизни сохранить эту красоту бывает непросто: у многих из нас нет времени думать об эстетике расположения предметов на полке, поэтому вскоре там может образоваться бардак. Кроме того, на открытых полках быстро скапливается пыль. Будьте готовы к тому, что убираться придется очень часто.
Хороший компромисс между модой и практичностью — сочетание закрытых шкафов с открытыми полками или шкафчиками со стеклянными дверцами. Внутри закрытых шкафов можно хранить структурный беспорядок, кухонную технику и продукты, на которые не должен попадать солнечный свет.
Черная глянцевая сантехника
Черная сантехника — модный тренд в интерьере. Смотрится стильно и необычно, но имейте в виду, что глянцевые поверхности требуют более тщательного ухода: на них остаются отпечатки пальцев и подтеки воды. Если вода жесткая, на сантехнике может появиться известковый налет.
Матовые и хромированные поверхности более практичны в использовании. Кстати, то же самое касается и глянцевых ручек.
Глянцевые кухонные фасады с системой push-to-open
Система push-to-open позволяет открывать дверцы и выдвигать ящики от нажатия, то есть без ручек. Шкафчики без ручек любят главным образом за лаконичность — ничто не нарушает внешний вид фасадов.
Смотрится действительно классно, но так же, как и на глянцевой сантехнике, на фасадах остаются отпечатки пальцев, особенно учитывая, что во время готовки руки не всегда чистые. Чтобы такого не было, нужно делать специальное покрытие soft-touch и подбирать цвет, на котором не так будут заметны следы от нажатия, либо делать на фасадах профиль GOLA .
Мойка из искусственного камня
Мойки из искусственного камня пользуются высоким спросом: они эстетичны, приятны на ощупь и не издают громкого шума и грохота в процессе мытья посуды. Однако у них есть свои недостатки.
Во-первых, при длительном контакте с красящими веществами, которые содержатся в продуктах, есть риск глубокого проникновения пигментов внутрь материала мойки (особенно это касается белых моек). А раковина из черного камня со временем затирается и становится белесой.
Люстры, от которых мало света
Сегодня производители предлагают большое количество декоративных дизайнерских люстр, которые выглядят очень стильно, при этом их света не хватает для полноценного освещения комнаты. Перед покупкой обязательно внимательно ознакомьтесь с характеристиками люстры: посмотрите, какие у нее мощность и световой поток.
Например, если суммарная мощность люстры 10 Ватт и световой поток 800 люмен (этого достаточно для освещения максимум 4 кв. м), ее можно использовать только как декоративный свет, т. е. вам обязательно понадобится трек, точечное освещение или профиль, которые будут выполнять роль основного источника света.
Большое зеркало в ванной и стеклянные перегородки в душе
Зеркало от раковины и до потолка — это классно: оно визуально расширяет пространство, но при этом ухаживать за таким зеркалом довольно сложно. Постоянный контакт с водой будет приводить к возникновению разводов, появлению следов от капель, мыла и зубной пасты. Такое зеркало будет красиво смотреться, если вы готовы протирать его каждый день.
То же самое касается прозрачных стеклянных перегородок в душе, на которых будут видны подтеки и следы от пены, мыла, жесткой воды. Выходом могут стать матовые или тонированные стеклянные перегородки — они менее маркие.
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