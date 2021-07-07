Провальные ошибки в ремонте: 7 примеров
Ремонт — это непростой период в жизни хозяев квартиры, и от ошибок здесь не застрахован никто. Трудности могут возникнуть в самый неожиданный момент: не на своем месте оказываются розетки, светильники или вентиляторы. Чтобы не пришлось портить интерьер и придумывать выходы из ситуации на ходу, важно продумывать все детали заранее. Эксперт и блогер Евгений Шамин рассказал, как грамотно подойти к процессу и избежать досадных ошибок во время ремонта.
Фартук на кухне
На кухне многие оформляют фартук с помощью плитки или мозаики, допуская серьезные ошибки. Поначалу может показаться, что нет никаких недочетов, ведь все выглядит аккуратно. Однако Евгений сразу нашел несколько проблем.
Во-первых, кухонный фартук выпирает: если фартук проходит не только под шкафами, но и на открытых участках, его необходимо отштукатурить вровень со стеной. Во-вторых, угол лучше запиливать под 45 градусов, а не прятать его под алюминиевыми уголками.
Также строители сначала поставили столешницу, потом оформили фартук и установили плинтус: такой ход обрекает на появление плесени. Вместо этого стык со столешницей стоит затереть эластичной затиркой.
Стык плитки и ламината
Во многих квартирах на стыках плитки и ламината появляется небольшой порог, который не всегда грамотно вписывается в интерьер и несет полезную функцию. Если у вас большая зона покрытия ламинатом (больше шести метров в длину), эксперт рекомендует его полностью приклеить к основанию пола. Как быть, когда в соседней комнате уложена плитка? Смело клейте основание на стыках к полу, при желании это можно сделать через подложку. А чтобы стык выглядел эстетично, просто затирайте его паркетным герметиком.
Розетки в молдинге
Ни для кого не секрет, что расположение розеток необходимо продумывать еще на этапе планировки, но непредвиденные обстоятельства случаются у всех. Иногда розетки устанавливают прямо в молдинге, но можно поступить иначе. Помните: до покраски стен ситуация поправима.
Если при монтаже вы поняли, что розеточная группа попадает на стеновой молдинг, не нужно выпиливать специальные отверстия. Вместо этого срочно вызывайте электрика и переносите розетки повыше или пониже — так вы спасете интерьер от неприятной ошибки.
Низко установленный радиатор
Высоту плинтусов также важно учитывать на начальной стадии ремонта. В противном случае есть вероятность столкнуться с проблемой, когда вывод радиатора окажется ниже плинтуса, и строителям снова придется портить материал и делать в нем неприглядные отверстия. Евгений рекомендует брать под вывод радиатора высоту 20 см от пола, а высота плинтуса может составлять от 12 до 14 см.
Освещение над кондиционером
Кондиционер — незаменимый помощник в доме, особенно в жаркий летний сезон. Но при установке устройства есть несколько нюансов: перед покупкой продумайте, как он впишется в интерьер помещения. Точечный светильник прямо над кондиционером трудно назвать удачным решением — от последнего отверстия во время ремонта стоило отказаться. Также эксперт не советует ставить слишком громоздкие кондиционеры, если они конфликтуют с дизайном комнаты.
Вентиляция в санузле
Вентиляция в ванной комнате помогает контролировать уровень влажности, поэтому о ее установке стоит позаботиться заранее. О чем важно помнить: если на месте вывода под вентилятор вы планируете устанавливать потолочный карниз, отверстие желательно перенести пониже. Обговорите этот момент с дизайнером и обязательно проконтролируйте действия строительной бригады.
Уголки в ванной комнате
Здесь правила те же, что и с фартуком на кухне: если вы оформляете откосы из плитки, не стоит прятать их под алюминиевыми уголками. Конечно, такой ход не сильно бросается в глаза или значительно портит интерьер, однако можно обойтись и без него. Запиливайте плитку под 45 градусов — это выглядит гораздо органичнее. То же самое касается и дверцы скрытого монтажа: плитка будет более выигрышным решением, чем уголок.
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