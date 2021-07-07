Провальные ошибки в ремонте: 7 примеров

Ремонт — это непростой период в жизни хозяев квартиры, и от ошибок здесь не застрахован никто. Трудности могут возникнуть в самый неожиданный момент: не на своем месте оказываются розетки, светильники или вентиляторы. Чтобы не пришлось портить интерьер и придумывать выходы из ситуации на ходу, важно продумывать все детали заранее. Эксперт и блогер Евгений Шамин рассказал, как грамотно подойти к процессу и избежать досадных ошибок во время ремонта.

Фартук на кухне



На кухне многие оформляют фартук с помощью плитки или мозаики, допуская серьезные ошибки. Поначалу может показаться, что нет никаких недочетов, ведь все выглядит аккуратно. Однако Евгений сразу нашел несколько проблем.

Во-первых, кухонный фартук выпирает: если фартук проходит не только под шкафами, но и на открытых участках, его необходимо отштукатурить вровень со стеной. Во-вторых, угол лучше запиливать под 45 градусов, а не прятать его под алюминиевыми уголками.

Также строители сначала поставили столешницу, потом оформили фартук и установили плинтус: такой ход обрекает на появление плесени. Вместо этого стык со столешницей стоит затереть эластичной затиркой.

Стык плитки и ламината



Во многих квартирах на стыках плитки и ламината появляется небольшой порог, который не всегда грамотно вписывается в интерьер и несет полезную функцию. Если у вас большая зона покрытия ламинатом (больше шести метров в длину), эксперт рекомендует его полностью приклеить к основанию пола. Как быть, когда в соседней комнате уложена плитка? Смело клейте основание на стыках к полу, при желании это можно сделать через подложку. А чтобы стык выглядел эстетично, просто затирайте его паркетным герметиком.



Розетки в молдинге



Ни для кого не секрет, что расположение розеток необходимо продумывать еще на этапе планировки, но непредвиденные обстоятельства случаются у всех. Иногда розетки устанавливают прямо в молдинге, но можно поступить иначе. Помните: до покраски стен ситуация поправима.