Поторопитесь! В этом году охота за квартирами для студентов началась рано — и тому есть причины

“Людей заставляют спешить как возможные новые коронавирусные ограничения, так и общая активная покупка на рынке недвижимости, — пояснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Если начать искать за пару недель до начала учебного года, выбор может быть уже довольно скромным”.

Рынок с активными покупателями ставит в привилегированное положение живущие поблизости от университетского города семьи, которые могут ходить знакомиться с новыми предложениями каждый день. “Приезжая из Йыхви или Вильянди, обычно не удается подогнать осмотр подходящих квартир на один и то же день, также лучшие предложения иногда забирают за день”, — констатировал Саксинг.

Квартиры для студентов, по словам Саксинга, ищут как для покупки, так и для взятия в аренду, предпочтительны расположенные поблизости от учебных корпусов и находящиеся в хорошем состоянии квартиры. В окрестностях учебных корпусов в Таллинне при этом идет более активная покупка, чем в Тарту.

Если в случае покупаемых квартир, по словам Саксинга, обычно готовы и к небольшому ремонту, то в качестве съемной квартиры студенты ищут прежде всего удобные, сразу готовые к использованию квартиры.

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