4 дизайн-приема для малогабариток от самого дорогого архитектора
Создание дополнительных систем хранения
Как оптимизировать хранение в небольшой квартире? Купить соседнюю квартиру и использовать ее как склад. Это была шутка. В ограниченном пространстве все планировочные и дизайнерские решения продиктованы в первую очередь эргономичностью. Поэтому везде, где есть возможность, создаются места для хранения.
Например, антресоли будут оптимальным решением в тех зонах квартиры, в которых вы не находитесь много времени: в спальне над изголовьем кровати, в коридорах или проходных местах. Наверняка многие из вас вспомнят из советского прошлого в родительских квартирах антресоли между комнатой и кухней или рядом с санузлом. На самом деле это явление возвращается сейчас в практику дизайна, но уже в современном формате ниш.
Большие встроенные шкафы во всю стену тоже обеспечат удобное хранение, заменив собой сразу всевозможные комоды, тумбочки, пеналы и так далее. Из-за глубины они “съедают” пространство комнаты или коридора и выглядят обычно незамысловато. Но КПД хранения у них невероятно
высокий.
Соблюдение расстояний
Еще на этапе разработки планировки и создания дизайн-проекта важно учесть реальные размеры будущей мебели и предусмотреть пространства для проходов, открывания дверей, доступа к шкафам, кровати и так далее. В малогабаритной квартире каждый сантиметр на счету. Но об элементарном комфорте тоже необходимо помнить.
У меня в практике был случай, когда клиенты сами, без участия дизайнера, разместили всю мебель на плане. Уже потом выяснилось, что они ошиблись в масштабах и между кроватью и стеной оставалось всего 40 см для прохода.
Важно заранее заложить пространство для свободного передвижения по квартире. Например, по бокам кровати следует предусмотреть не менее 50–60 см с каждой стороны, чтобы можно было комфортно сесть, переодеться или разуться. Глубина стандартного платяного шкафа составляет обычно 60 см, и дополнительно на открытие распашных дверей требуется около 40–45 см. Выдвижным ящикам необходимо не менее 40 см свободного места. Таким образом, установка шкафа-купе без ящиков поможет существенно сэкономить пространство.
Мультифункциональная мебель
Обратите внимание на мебель, которая выполняет сразу несколько функций. Это может быть пуфик и одновременно тумбочка для хранения с пространством внутри. Либо комод, который в разложенном виде превращается в стол.
Диван в качестве спального места взамен обычной кровати тоже освободит большую часть комнаты в дневное время. Или можно “поднять” кровать, сделав подиум. Тогда пространство внутри можно эффективно использовать для хранения.
Рациональное использование балкона
Когда у вас небольшая квартира, балкон тоже стоит рассматривать как место для хранения. Многие стараются избегать таких решений, делая из этой зоны место для отдыха. Но рационально будет разместить здесь вещи, которыми вы пользуетесь редко, чтобы не захламлять ими жилое пространство.
Также рекомендую подумать о таком явлении в жизни, как вещизм. Часто люди задумываются о покупке квартиры побольше, планируя сделать в ней в том числе гардеробную. Посмотрите объективно, сколько одежды и предметов быта вам действительно нужно. Лично я могу уместить все необходимое в один чемодан. Поэтому сборы и переезд у меня занимают не больше часа.
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