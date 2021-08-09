ИНСТРУКЦИЯ | Как продать квартиру без помощи маклера?

• Письменно зафиксируйте, что из мебели и техники в квартире остается покупателю.

• Договоритесь с покупателем о цене, а также о том, кто будет нести затраты на нотариуса и госпошлину.

• Если имущество находится в ипотеке, то надо оговорить условия ее погашения или передачи.

• Когда все условия обговорены, договоритесь о времени встречи у нотариуса.

• За пару дней до встречи необходимо передать все данные о сделке нотариусу, который подготовит договор и пришлет сторонам на ознакомление.

• Договоритесь, когда ключи от квартиры будут переданы новому владельцу. Это можно сделать до встречи у нотариуса, во время или после.

• Продавец несет все затраты и ответственность за квартиру до момента передачи ключей покупателю, даже если нотариальный договор был подписан ранее.

• До подписания договора покупатель может перевести оплату на депозитный счет нотариуса, откуда позднее она поступит на счет продавца.

• Если покупатель берет кредит для покупки, то деньги продавцу поступают от банка.

• Если у продавца не выплачен кредит на продаваемую квартиру, то обязанность по его выплате можно передать покупателю, если он в этом заинтересован. Но если сумма, вырученная за квартиру, — меньше взятого кредита, то остаток нужно будет переоформить в потребительский кредит.