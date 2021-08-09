ИНСТРУКЦИЯ | Как продать квартиру без помощи маклера?
Пошаговая инструкция для тех, кто продает свою недвижимость сам
1. Определите сроки продажи
Установите для себя конкретный срок, к которому хотите совершить сделку и получить деньги на счет. Чем короче срок, тем, возможно, больше придется снижать цену.
2. Определите желаемую цену квартиры
Слишком высокая цена может надолго задержать вашу недвижимость в подвешенном состоянии на рынке. И у потенциальных покупателей появятся вопросы, что с квартирой не так, почему она долго не продается.
Слишком низкая цена оставляет продавца в проигрыше. Но в то же время за недвижимость с такой низкой ценой среди покупателей может начаться “битва”. Для продавца это плюс, если покупатели начнут предлагать цену выше.
Чтобы определить рыночную стоимость своей недвижимости можно обратиться за консультацией к маклеру, к профессиональному оценщику недвижимости, просмотреть порталы продажи недвижимости и статистическую базу Земельного департамента (www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru). Суммируя всю информацию, определитесь с ценой.
3. Определитесь, когда вы готовы съехать с продаваемой квартиры
Если квартира продана, но продавец еще не съехал, то следует заключить договор, к какому времени жилплощадь должна быть освобождена. До этого времени все коммунальные расходы за квартиру несет продавец.
При передаче квартиры покупателю составляется акт приема, в котором фиксируют показатели счетчиков и отсутствие взаимных претензий.
4. Оформите объявление о продаже
Будьте готовы отвечать на звонки и вопросы потенциальных покупателей, встречаться и показывать им квартиру.
• Объявление должно быть информативным, но не перегруженным лишними данными.
• Не должно быть вводящей в заблуждение информации.
• Обязательно должны быть разноплановые фотографии объекта внутри и снаружи.
• По возможности, добавьте чертежи планировки квартиры.
• Добавьте к объявлению карту с местоположением продаваемой квартиры.
• Укажите особенности вашей недвижимости, которые могут быть плюсом для покупателей.
• Текст объявления должен быть грамотным.
• Обязательно укажите стоимость квартиры.
• Добавьте свои контактные данные: имя, фамилия, номер телефона, э-почта.
5. Занимайтесь поиском покупателя, а не ждите, что он сам вас найдет
• Пообщайтесь с родственниками, знакомыми, знакомыми знакомых. Возможно, кто-то из них заинтересован в покупке.
• Продвигайте объявление в социальных сетях.
• Разместите рекламный баннер о продаже на окнах квартиры, если она находится не на верхних этажах.
6. Подготовьте квартиру к показу
• Если продавец еще не успел съехать с квартиры, то к приходу покупателей следует сделать уборку.
• Большой ремонт делать не стоит, затраты на него не поднимут рыночную стоимость квартиры.
• Достаточно “подлатать” те места, обветшалый вид которых может оттолкнуть покупателя.
7. Переговоры с потенциальным покупателем
• Во время демонстрации проведите покупателя по всем комнатам.
• Позвольте покупателю задавать вопросы.
• Держите наготове рулетку и коммунальные счета.
• После встречи дайте покупателю время на раздумье. Но спустя несколько дней свяжитесь, поинтересуйтесь его решением.
8. Оформление сделки
• Письменно зафиксируйте, что из мебели и техники в квартире остается покупателю.
• Договоритесь с покупателем о цене, а также о том, кто будет нести затраты на нотариуса и госпошлину.
• Если имущество находится в ипотеке, то надо оговорить условия ее погашения или передачи.
• Когда все условия обговорены, договоритесь о времени встречи у нотариуса.
• За пару дней до встречи необходимо передать все данные о сделке нотариусу, который подготовит договор и пришлет сторонам на ознакомление.
• Договоритесь, когда ключи от квартиры будут переданы новому владельцу. Это можно сделать до встречи у нотариуса, во время или после.
• Продавец несет все затраты и ответственность за квартиру до момента передачи ключей покупателю, даже если нотариальный договор был подписан ранее.
• До подписания договора покупатель может перевести оплату на депозитный счет нотариуса, откуда позднее она поступит на счет продавца.
• Если покупатель берет кредит для покупки, то деньги продавцу поступают от банка.
• Если у продавца не выплачен кредит на продаваемую квартиру, то обязанность по его выплате можно передать покупателю, если он в этом заинтересован. Но если сумма, вырученная за квартиру, — меньше взятого кредита, то остаток нужно будет переоформить в потребительский кредит.
9. Оформление акта передачи собственности
• После подписания договора и передачи новому владельцу имущественных прав, следует передать и саму недвижимость.
• Для этого составляют акт передачи с указанием даты, после которой всю ответственность за недвижимость несет новый владелец. Покупатель и продавец своими подписями подтверждают, что все условия договора соблюдены.
• В акте следует указать показания счетчиков на момент передачи владений (газ, вода, электричество), а также наличие тех вещей, которые остаются новому хозяину и были указаны в нотариальном договоре.
• Продавец передает покупателю связанные с квартирой документы: например, план перепланировки и разрешения на нее, гарантию на поменянные недавно окна, договор аренды, если проданная квартира сдана арендаторам, и т. п.
• Продавцу также следует расторгнуть заключенные на свое имя в данной квартире договоры (например, на электроуслуги, интернет или охрану) или переоформить их на нового владельца.
• В дополнение можно сделать фотографии квартиры на момент составления акта о передаче ее новому владельцу.
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