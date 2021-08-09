Прибрать за 60 минут: как экстренно привести дом в порядок

Ничего лишнего

Самое главное правило: чем меньше вещей в квартире, тем проще навести в ней порядок. Поэтому постоянно выкидывайте или отдавайте все ненужное. Без лишних предметов становится еще проще вытирать пыль.

По своим местам

Если вы постоянно пользуетесь первым правилом, то переходите сразу ко второму этапу: каждой вещи — свое место. Книгам — на полках, игрушкам — в ящиках, белью — в специальной корзине, а одежде, конечно, — в шкафу. Вся обувь также должна стоять на полках и в обувницах. В прихожей на проходе она будет создавать ощущение хаоса.

Деликатный вопрос

После прихожей ваши гости обязательно заглянут в ванную комнату, поэтому порядок здесь просто необходим. Генеральную уборку никто не отменял, но речь идет об экспресс-уборке. Поэтому наносим средство на раковину и унитаз минут на десять и в это время протираем влажной тряпочкой все полки. Потом приводим в порядок зеркало и мыльницу: лучше, если это будет диспенсер.

Бой пыли

Когда все вещи разложены по местам, самое время пропылесосить полы, ковры и мягкую мебель. И не забудьте про экраны для батарей — для них лучше всего использовать специальную насадку для сбора пыли.

Важные мелочи

Чтобы не испортить впечатление, важна каждая мелочь. Речь идет о зеркалах и стеклянных поверхностях. Без их чистоты не будет ощущения идеального порядка. Несколько минут и тряпка из микрофибры со средством для мытья окон помогут исправить ситуацию.

Влажная уборка

Пылесос помогает, но никогда не заменит влажной уборки. Для нее необходимы чистая половая тряпка и специальное средство. Никогда не мойте полы хаотичными движениями, иначе после высыхания вы рискуете получить не глянцевый блеск, а сплошные разводы. Старайтесь протирать полы ровными и прямыми движениями, параллельными входу.

Свежий воздух

Не забывайте про проветривание квартиры — это обязательный этап в уборке. Временные затраты минимальны, а польза колоссальная — улучшите микроклимат и наполните свежим воздухом свой дом. Делать это можно во время или сразу после уборки.