Стильно и дорого: 7 секретов элитного дизайна интерьера в собственной квартире
Вот несколько дизайнерских советов о том, как создать более изысканную атмосферу, даже если ваш бюджет не позволяет раскошелиться.
Правильная формула выбора светильников
Заменить светильники — это простой способ обновить любое пространство. Однако, бывает, что люстра или светильники, которые мы выбираем, выглядят невзрачно или непропорционально.
Дизайнеры интерьера используют простую формулу для выбора светильника правильного размера для любой комнаты: диаметр люстры (см) = ширина комнаты (м) + длина комнаты (м) х 10. Например, ваша гостиная 4 м в ширину и 5 м в длину: (4+5)х 10 = 90 см. Таки образом, стоит выбирать люстру диаметром 90 сантиметров.
Оформление окон — высота имеет значение
Знали ли вы, что шторы должны быть установлены максимально близко к потолку? Дизайнеры говорят, что чем выше карниз, тем привлекательнее оформление окна, поэтому карнизы стоит вешать не ниже 10 см от потолка. Кроме того, ширина карнизов должна быть больше оконной, поэтому длина карниза должна быть больше оконного проема на 30-50 см. Благодаря этому потолки будут казаться выше, и вы получите максимальное количество естественного света каждый день.
Разнообразие текстур
Добавить комнате глубины и объема помогут разнообразные текстуры — толстые вязаные пледы, книги в льняном переплете, бархатные наволочки, каменные блюда и зелень. Эти предметы также помогут превратить строгий однотонный интерьер комнаты в нечто более уютное и привлекательное.
Твердое “нет” старому декору
Обратите внимание на декоративный текстиль в доме. Не стоит оставлять на виду старый и замызганный плед, купленный на распродаже много лет назад. Если у вас нет возможности купить качественное декоративное одеяло, лучше не захламлять диван или поискать стильные и доступные по цене варианты. Этот совет касается и декоративных подушек — не стоит думать, что подушка в форме героя мультфильмов сделает ваш дом уютнее и стильнее. Дешевая разноцветная вещь создает лишний визуальный шум и драматически ухудшает общий вид пространства.
Крупная мебель и декор
Не бойтесь покупать массивные полки и журнальный стол, в этом вопросе размер имеет значение. Крупные изделия создают яркий акцент и смотрятся выигрышнее, чем множество мелких деталей. Большая деревянная чаша на большом журнальном столике или массивная ваза на полке под телевизором сделают ваш интерьер более стильным и запоминающимся.
Декор в интерьере
Профессионалы советуют учесть разную высоту декора, оформляя полки и столешницы. Визуально это выглядит гораздо интереснее, при этом не загромождая пространство. В качестве декора не обязательно использовать исключительно декоративные предметы — на эту роль отлично подойдет различная посуда, книги, корзины и статуэтки, особенные сувениры из других стран (и речь не про магниты на холодильник!). Изделия из дерева, стекла и камня — выбирайте материалы, которые нравятся именно вам, при этом постарайтесь не нагружать пространство обилием разных оттенков и форм. Продуманное оформление книжной полки зачастую выглядит гораздо лучше, чем с десяток декоративных предметов интерьера, которые не сочетаются друг с другом.
Фурнитура меняет дело
Фурнитура и другие металлические элементы могут показаться незначительными элементами интерьера. Тем не менее, замена фурнитуры иногда может сыграть решающую роль в обустройстве пространства. Что следует учитывать при выборе? Сейчас весьма популярна черная металлическая отделка. Фактура может отличаться, но стоит сохранить общий тон. Это касается любых металлических предметов и фурнитуры — подсвечников, рам для картин, выключателей, розеток и дверных ручек.
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