"Началось разбазаривание": изымаемые пенсионные накопления обходят стороной сектор недвижимости

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что на этот раз составляемый Институтом конъюнктуры барометр чувства уверенности потребителей весьма противоречив. “Скачок совершила вера в повышение цен, в то же время люди планируют приобретать больше товаров длительного пользования, прогнозируя при этом сокращение собственных накоплений”, — пояснил он.

“Создается впечатление, что началось разбазаривание пенсионных накоплений. Люди ожидают повышения цен, планируют больше прежнего потреблять, и сами предвещают, что их сбережения сократятся. Вот-вот начнется праздник для магазинов электроники и мебели, однако, как мы уже прогнозировали еще весной и о чем свидетельствует также и последнее исследование — похоже, что изымаемые из пенсионных фондов пенсионные накопления обходят стороной сектор недвижимости. Таким образом, какие бы изменения ни происходили с рынком недвижимости в нынешние переменчивые времена, нет ощущения, что пенсионеры оказывают на него чрезмерное влияние”, — добавил Сооман.