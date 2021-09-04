Недвижимость
04.09.2021, 08:00

"Началось разбазаривание": изымаемые пенсионные накопления обходят стороной сектор недвижимости

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Valitsus tuleb meile me oma rahaga kosja.
Valitsus tuleb meile me oma rahaga kosja.
Tiit Blaat
Индикатор чувства уверенности потребителей в июле был самым высоким за весь период пандемии коронавируса (-8), о чем, кроме прочего, свидетельствует и то, что люди нацелены приобретать больше товаров длительного пользования. При этом, однако, планы покупки недвижимости или улучшения жилищных условий за последние месяцы не изменились.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что на этот раз составляемый Институтом конъюнктуры барометр чувства уверенности потребителей весьма противоречив. “Скачок совершила вера в повышение цен, в то же время люди планируют приобретать больше товаров длительного пользования, прогнозируя при этом сокращение собственных накоплений”, — пояснил он.

“Создается впечатление, что началось разбазаривание пенсионных накоплений. Люди ожидают повышения цен, планируют больше прежнего потреблять, и сами предвещают, что их сбережения сократятся. Вот-вот начнется праздник для магазинов электроники и мебели, однако, как мы уже прогнозировали еще весной и о чем свидетельствует также и последнее исследование — похоже, что изымаемые из пенсионных фондов пенсионные накопления обходят стороной сектор недвижимости. Таким образом, какие бы изменения ни происходили с рынком недвижимости в нынешние переменчивые времена, нет ощущения, что пенсионеры оказывают на него чрезмерное влияние”, — добавил Сооман.

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