Концепция 15-минутного города и архитектура-вафельница. Застройщик и архитектор рассказали о новом квартале в Пыхья-Таллинне

“Мы рассматриваем это как симбиоз, части района будут дополнять друг друга: жизнь в кварталах хорошо вписывается в концепцию 15-минутного города, опираясь на которую мы создали проект Volta, — сказал Роберт Лауд. — Все необходимое для жизни будет расположено в 15 минутах ходьбы пешком или езды на велосипеде — возможности для получения образования, лечения, работы, развлечений и шопинга. Такая концепция делает людей более счастливыми. Главный источник стресса для человека — это постоянное курсирование между работой и домом”.

“Квартал Вольта — это историческая промзона, которая сейчас превращается в многофункциональный жилой и деловой район, в котором также появится детский сад. Этот квартал, безусловно, будет выделяться благодаря большой парковой зоне с деревьями, созданной только для пешеходов — машины будут располагаться на подземной парковке почти на 1400 мест. Конечно, здесь будут также пункты зарядки для электромобилей и пункт выдачи автомобилей каршеринга”, — описал Лауд будущий район Вольта.

“Шесть домов Volta Residents, оформленных архитекторами KOKO в индустриальном стиле, имеют класс энергопотребления А и соединены напрямую с подземным гаражом. На крышах зданий расположены солнечные панели. Немаловажную роль играет и строение из известняка с красивыми витражами, возведенное в 1912 году, которое превратится в жилое и деловое здание с квартирами и коммерческими площадями. Интересным фактом является то, что всем квартирам принадлежит собственный участок сада. Весь квартал объединяет зеленая парковая зона площадью 15 000 м2. Согласно нашему прогнозу, в квартале Вольта будут жить и работать 3000 человек — примерно столько же, сколько насчитывается в маленьком эстонском городке”.