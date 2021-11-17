Концепция 15-минутного города и архитектура-вафельница. Застройщик и архитектор рассказали о новом квартале в Пыхья-Таллинне
“Мы рассматриваем это как симбиоз, части района будут дополнять друг друга: жизнь в кварталах хорошо вписывается в концепцию 15-минутного города, опираясь на которую мы создали проект Volta, — сказал Роберт Лауд. — Все необходимое для жизни будет расположено в 15 минутах ходьбы пешком или езды на велосипеде — возможности для получения образования, лечения, работы, развлечений и шопинга. Такая концепция делает людей более счастливыми. Главный источник стресса для человека — это постоянное курсирование между работой и домом”.
“Квартал Вольта — это историческая промзона, которая сейчас превращается в многофункциональный жилой и деловой район, в котором также появится детский сад. Этот квартал, безусловно, будет выделяться благодаря большой парковой зоне с деревьями, созданной только для пешеходов — машины будут располагаться на подземной парковке почти на 1400 мест. Конечно, здесь будут также пункты зарядки для электромобилей и пункт выдачи автомобилей каршеринга”, — описал Лауд будущий район Вольта.
“Шесть домов Volta Residents, оформленных архитекторами KOKO в индустриальном стиле, имеют класс энергопотребления А и соединены напрямую с подземным гаражом. На крышах зданий расположены солнечные панели. Немаловажную роль играет и строение из известняка с красивыми витражами, возведенное в 1912 году, которое превратится в жилое и деловое здание с квартирами и коммерческими площадями. Интересным фактом является то, что всем квартирам принадлежит собственный участок сада. Весь квартал объединяет зеленая парковая зона площадью 15 000 м2. Согласно нашему прогнозу, в квартале Вольта будут жить и работать 3000 человек — примерно столько же, сколько насчитывается в маленьком эстонском городке”.
“Станет ли Пыхья-Таллинн своего рода Силиконовой долиной в регионе Балтийского моря?”, — спросил Роберт Лауд в заключение. Он отметил, что Таавет Хинрикус недавно приобрел квартал Крулль — может быть, там появится важный для Таллинна технологический квартал? “Потенциал, безусловно, есть: разработчики выполняют и воплощают в жизнь свою миссию. Нам необходимо сотрудничать с городом и государством, потому что есть вопросы, которые застройщик не может решить самостоятельно. Например, строительство школ и соединение района Пыхья-Таллинн с другими частями города высокоскоростным железнодорожным транспортом, а также модернизация детальных планировок с учетом современных концепций городского планирования”.
Андрус Кыресаар: архитектура квартала Вольта напоминает вафельницу
Один из архитекторов квартала, Андрус Кыресаар из бюро Koko, отметил, что для него индустриальную архитектуру лучше всего характеризует всем знакомая вафельница, когда-то производившаяся на заводе Вольта.
Рассказывая о современных архитектурных решениях квартала Вольта, Андрус Кыресаар сказал, что вафельница Volta хорошо отображает всю концепцию. “Индустриальная архитектура рациональна, и в ее основе лежит крепкая сеть — это отображают квадратики на вафельных пластинах. Углы вафельницы слегка закруглены и не представляют опасности для людей, и в целом это крайне практичная вещь. Именно она навела нас на мысль о том, как придать промышленной архитектуре новый вид. В квартале можно будет найти дома с закругленными углами, на создание которых нас вдохновила вафельница Volta”, — добавил Кыресаар.
“В районе Пыхья-Таллинн можно увидеть много военной архитектуры, из которой мы взяли основное для создания новой архитектуры. Из материалов используются металлы теплых тонов, теплые и холодные кирпичные конструкции, натуральное дерево, а из цветов — ярко-желтая гамма. Так мы пришли к идеям, благодаря которым жилые дома в квартале Вольта начали обретать свою форму и эстетику”, — сказал архитектор.
“Шесть домов, носящих название Volta Residents, окружены зеленой жилой средой, а сочетание материалов естественным образом продолжает индустриальную архитектуру”, — сказал Кыресаар. “В этих домах характерные для промышленных зданий большие окна, через которые дневной свет проникает повсюду. Может показаться, что с точки зрения энергоэффективности окно должно быть маленьким, но я думаю, что жители достойны каждого лучика света, который дарит нам солнце. На сегодняшний день стеклопакеты удерживают тепло намного лучше, чем 10 лет назад”, — отметил он.
“Для индустриальной архитектуры характерно то, что она постоянно меняется: когда заводским зданиям нужны были новые площади, их объединяли на ходу. Это способствовало возникновению новых элементов, например, специально спроектированных с этой целью металлических несущих конструкций в виде балконов. А элементы уличных фонарей в этом квартале напоминают электродвигатели, которые производили на заводе Вольта”, — сказал Кыресаар.
“У всех многоквартирных домов в квартале Volta есть характерные черты: они гостеприимны и уютны, входные зоны особенно оформлены, а первый этаж — высокий. Каждый, кто приходит туда, чувствует себя желанным гостем. Дома выполнены в цветовой гамме известных портовых зданий Лондона — теплый кирпич создает уют”.
Кыресаар отметил, что, если говорить не об архитектуре, то квартал Вольта можно охарактеризовать как ориентированный на жильцов, энергоэффективный и дающий возможности для передвижения пешком или на велосипеде, что уже стало характерным для Каламая и окрестностей Балтийского вокзала. “Житель может ездить на велосипеде или самокате больше шести месяцев в году”.
***
На мероприятии, посвященном презентации квартала Вольта, с докладами выступили член правления Endover Роберт Лауд, заместитель мэра Таллинна Андрей Новиков, архитектор KOKO Architects Андрус Кыресаар, и архитектор и градостроитель Юхан Кангиласки.
Endover (https://endover.ee) — ведущий застройщик Эстонии с 25-летним опытом работы, создающий выдающуюся архитектуру и возводящий инновационные жилые и коммерческие здания. В портфеле компании 70 домов, 2 840 квартир общей площадью 368 000 м2.