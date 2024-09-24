Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены(3)
Кредиторы скандального девелоперского проекта Teletorni Kodud решили начать продажу принадлежащих должнику квартир. Ранее банкротный управляющий пытался найти покупателя, который бы приобрел весь проблемный проект целиком и привел бы здания в порядок, однако эти усилия не увенчались успехом, пишет dv.ee.
Собрание кредиторов обанкротившегося проекта Teletorni Kodud, расположенного рядом с Таллиннской телебашней, решило в прошлый четверг начать поштучную продажу принадлежащих должнику 13 квартир. Весной на первом собрании было принято решение попытаться продать весь проект целиком одному покупателю, который взялся бы за приведение домов в порядок, однако эта идея не увенчалась успехом. По словам банкротного управляющего Андреса Хермета, ни один крупный девелопер в Таллинне не проявил интереса к проекту Teletorni Kodud, а осмотреть дом пришли только два претендента.
„У этого проекта плохая репутация“, – отметил Хермет. По его словам, было сложно понять, что вообще входит в состав банкротного имущества, – например, есть ли договор с Tallinna Vesi или жильцы незаконно пользуются водой.
За квартиры, входящие в состав банкротного имущества, на собрании назначили две цены: большие квартиры продаются по 3050 евро за квадратный метр, квартиры поменьше – 3660 евро за квадратный метр. Таким образом, например, 78-метровую квартиру в проекте попытаются продать за 240 000 евро, а 51-метровую – за 215 000 евро. Изначально девелопер предлагал эти квартиры по цене 460 000 и 360 000 евро соответственно.