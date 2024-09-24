Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены

Собрание кредиторов обанкротившегося проекта Teletorni Kodud , расположенного рядом с Таллиннской телебашней, решило в прошлый четверг начать поштучную продажу принадлежащих должнику 13 квартир. Весной на первом собрании было принято решение попытаться продать весь проект целиком одному покупателю, который взялся бы за приведение домов в порядок , однако эта идея не увенчалась успехом. По словам банкротного управляющего Андреса Хермета, ни один крупный девелопер в Таллинне не проявил интереса к проекту Teletorni Kodud, а осмотреть дом пришли только два претендента.

„У этого проекта плохая репутация“, – отметил Хермет. По его словам, было сложно понять, что вообще входит в состав банкротного имущества, – например, есть ли договор с Tallinna Vesi или жильцы незаконно пользуются водой.

За квартиры, входящие в состав банкротного имущества, на собрании назначили две цены: большие квартиры продаются по 3050 евро за квадратный метр, квартиры поменьше – 3660 евро за квадратный метр. Таким образом, например, 78-метровую квартиру в проекте попытаются продать за 240 000 евро, а 51-метровую – за 215 000 евро. Изначально девелопер предлагал эти квартиры по цене 460 000 и 360 000 евро соответственно.