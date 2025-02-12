Как часто нужно купать собаку?

Не существует универсального правила относительно графика мытья собаки, поскольку каждый питомец уникален. Ethos Veterinary Health утверждает, что большинство здоровых собак нуждаются в купании каждые один-три месяца. Однако при определении их потребностей необходимо учитывать несколько факторов. Порода, состояние кожи и уровень активности вашего питомца - вот основные факторы, которые помогут вам решить, что для него лучше.

Во-первых, учитывайте породу и тип шерсти вашей собаки. Хотя вы можете подумать, что бесшерстные породы не требуют особого ухода, на самом деле эти собаки нуждаются в еженедельном купании. Это связано с тем, что бесшерстные породы более подвержены проблемам со здоровьем кожи.

Породам с жирной шерстью, таким как ретриверы, может потребоваться ежедневное расчесывание и купание раз в несколько недель для устранения неприятного запаха. Собаки с мягкой, вьющейся и не линяющей шерстью (например, пудели) легко собирают грязь, поэтому их нужно купать ежемесячно.

В то же время собаки с более густой и двойной шерстью регулярно линяют, что помогает им удалять омертвевшие клетки кожи и бактерии. Это означает, что их, скорее всего, нужно купать только раз в два-три месяца. Собаки с короткой или жесткой шерстью требуют меньше всего ухода: как правило, их нужно купать всего несколько раз в год.

Также следует учитывать уровень активности вашей собаки. Если ваш питомец много времени проводит на улице, ему потребуется больше купаний, чтобы оставаться чистым, особенно когда станут заметны следы игр в грязи. Кожные заболевания, такие как аллергия, инфекции и сухость, также влияют на частоту купания. При таких обстоятельствах ветеринар может порекомендовать идеальный график купания, соответствующий потребностям вашей собаки.

Если вы сомневаетесь, просто обратите внимание на запах вашего питомца. Если его запах сильный и переходит на предметы в доме, возможно, пришло время для купания. Помните, что есть такая вещь, как слишком частое купание собаки: Как и в случае с людьми, частое мытье может привести к пересыханию кожи.