В Ласнамяэ могут быть десятки "коронавирусных" многоквартирных домов. Районная управа предложит им помощь

Многоквартирные дома, в которых живет пять или более инфицированных коронавирусом, информируют, в почтовые ящики положат защитные маски для жителей, квартирным товариществам предложит бесплатные дезинфицирующие средства, сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет ERR.

По его словам, район Ласнамяэ с начала года запросил у Департамента Здоровья информацию о домах с высоким уровнем инфицирования жильцов, и полторы недели назад было достигнуто соглашение, на основании которого районная управа будет получать информацию о таких многоквартирных домах — такая информация необходима для того, чтобы помочь ограничить распространение вируса в этих зданиях, сказал Свет.

Теперь горуправа Таллинна решила применять подобную практику по всему городу — по словам Света, это разумно, так как хотя в Ласнамяэ показатель заболеваемости и выше, Хааберсти не сильно отстает, а многоквартирные дома есть во всех столичных районах: “Важно, чтобы ограничением распространения вируса занимались в густонаселенных районах”.

По словам Света, в Ласнамяэ могут быть десятки домов, где есть очаги заболеваемости, и даже больше: “Поэтому мы и начнем информировать жильцов этих домов, будем раскладывать маски в почтовые ящики и выдадим товариществам бесплатные моющие средства, а также проведем обучение, чтобы они умели очищать инфицированные поверхности”.

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