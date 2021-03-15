Ипотека для молодежи, покупка загородного дома и поручительство KredEx: ответы на самые частые вопросы о жилищных кредитах

На наиболее распространенные вопросы в связи с жилищным кредитованием отвечают руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова и руководитель отдела по жилью и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу.

Большинство молодых людей начинают самостоятельную жизнь на съемной квартире. Хотя покупка жилья более выгодна в долгосрочной перспективе, банки рекомендуют сначала арендовать, а затем покупать. “Если молодой человек регулярно платил за аренду квартиры и при этом сумел накопить подходящую сумму для самофинансирования, это вселяет в банк уверенность в том, что человек может управлять своими финансами и исправно платить по жилищному кредиту”, — руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова

С большей вероятностью кредит предоставят молодым людям, имеющим постоянную работу, прошедшим испытательный срок и независимым финансово. Тем, кто еще не начал самостоятельную жизнь, банку сложнее выдать кредит. “Если человек по-прежнему живет с родителями, которые, скорее всего, заботятся о его или ее расходах на проживание, питание и прочем, еще неизвестно, как молодой человек сможет справиться со своими личными финансовыми обязательствами. Чтобы сформировать привычку сберегать, проживая с родителями, следует начать откладывать сумму, необходимую для самофинансирования недвижимости — это поможет доказать банку, что человек может выплачивать и платежи по жилищному кредиту”, — добавила Осипова.

Жилищный кредит на покупку загородного дома

Помимо финансового поведения и кредитоспособности, при подаче ходатайства о кредите банк проверяет ликвидность собственности, то есть по какой цене в случае необходимости недвижимость можно перепродать. Цена недвижимости во многом зависит от месторасположения. Например, спрос на квартиры в Таллинне значительно выше, чем в сельской местности, то есть квартиры в Таллинне имеют более высокую ликвидность.