Эксперимент: собственники жилья не хотят селить гастарбайтеров

В теории иностранные рабочие нравятся всем арендодателям — в том числе и тем, кто ждет, что квартиру иностранцам будет сдавать кто-то другой, и тем самым предложение на рынке упадет. Äripäev провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что на самом деле арендодатели не готовы сдавать свои квартиры иностранным рабочим из Украины, Беларуси и других стран даже в том случае, если эти квартиры будут долгое время пустовать. Они объясняют нежелание негативным опытом.