“Аукционы по подъездам — вчерашний день”: что происходит с ценами на квартиры

Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков заметил, что на настоящий момент, несмотря на сохранение реальных цен сделок на весеннем уровне, чрезмерно завышенные цены на квартиры, наводнившие рынок за этот период, сейчас снижаются с каждым днем, когда их предлагают уже по все более льготной цене.

“Некоторые называют это скидками по случаю дня клиента, некоторые просто отмечают, что теперь квартира стоит на 3 000 евро дешевле, однако суть дела остается прежней — квартиры, предлагаемые по слишком высокой цене, за два месяца так и не удалось продать, и если собственники хотят все же осуществить продажу, то в таком случае придется понизить цену до такого уровня, который был бы приемлемым для покупателей”, –пояснил Новиков.

“Аукционы по подъездам — уже вчерашний день, да и число предложений растет, поэтому опасения по поводу того, что квартиры вдруг закончатся, также уже не беспокоят заинтересованных в покупке людей”, — добавил он.

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