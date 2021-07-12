Несколько волн коронавируса больно ударили по Старому городу. Ситуация хуже, чем в прошлом году

В то же время, в рассчитанных на иностранных туристов магазинах Старого города по-прежнему пусто, вследствие чего по сравнению с прошлым годом количество предлагаемых в аренду площадей даже возросло.

По состоянию на начало июля в Старом городе Таллинна выставлено на продажу или предлагается в аренду почти сто коммерческих площадей, большинство из которых когда-то были уютными кафе, ресторанами, магазинами сувениров или иными нацеленными на иностранных туристов предприятиями. Стоит напомнить, что до коронакризиса в отношении каждой более-менее посещаемой коммерческой площади, расположенной в Старом городе, интерес одновременно проявляли многие заинтересованные, и предпринимателям порой приходилось ждать годами, чтобы открыть свой бизнес именно в этой части городе.

“Туризм пока не восстановился, и пассажиры немногочисленных прибывающих из Финляндии паромов не способны удержать на плаву предприятия в Старом городе. Очень жаль, что закрылись и некоторые предприятия, принадлежавшие к “золотому фонду” общественного питания. Взять хотя бы располагавшийся на Ратушной площади чесночный ресторан “Balthasar””, — с сожалением отметил профессиональный старший маклер Pindi Kinnisvara Арик Пийрисильд.

“Если в минувшем году в надежде на более светлое будущее многие еще всеми руками держались за договоры аренды, то на сегодняшний день настроение можно описывать в более мрачных тонах, поскольку на восстановление туризма в прежнем объеме могут потребоваться годы. Совершенно очевидно, что необходимо заняться привлечением в Старый город местного населения, чтобы этот чудесный объект всемирного наследия ЮНЕСКО не превратился в город-призрак”, — добавил он.

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