Интерес иностранцев к недвижимости в Эстонии стремительно уменьшается по одной очень простой причине

“Сравнение цен в Пярну и прибрежных городах Испании-Португалии говорит в пользу последних, о климате лучше и не говорить, — пояснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — При поисках однокомнатной-двухкомнатной отпускной квартиры выбор в промежутке 50 000-100 000 евро на Пиренейском полуострове лучше, чем в Эстонии. Для жителя Центральной и Северной Финляндии он также зачастую находится ближе, если измерять в часах пути, чем Пярну или Сааремаа”.

Если в 2011 году финны и шведы каждый квартал покупали в Эстонии более 600 объектов недвижимости, то в этом году от силы более 300. Интерес жителей России уменьшился еще больше, от приблизительно 500 сделок в квартал десять лет назад осталась сотня.

“Иностранцы покупают здесь недвижимость не из любви к Эстонии, а потому, что она дешевая, — отметил Саксинг. — У финнов опыт с рыночными циклами длиной в несколько поколений, их интерес к покупке и продаже — довольно хороший индикатор состояния рынка”. Так, на пике прошлого бума финны активно продавали расположенную в Эстонии недвижимость, а в начале восстановления после краха в 2010-2012 годах снова активно скупали.

Интерес иностранного капитала к недвижимости в Эстонии все-таки не пропал, но вместо частных лиц инвестируют скорее предприятия в местную коммерческую и арендную недвижимость. А такие покупки зачастую делают через эстонское предприятие, что в статистике в качестве сделок иностранных резидентов не отражается.

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