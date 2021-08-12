Цены на недвижимость в Таллинне не падают. Покупка жилья может оказаться сложной

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, цены на недвижимость сейчас повышаются почти везде в западном мире. “17-процентное повышение цены на квартиру в Таллинне тоже одно из самых быстрых за последнее десятилетие”, — сказал Вахтер.

Вахтер поясняет, что за повышением цены стоит, с одной стороны, быстро растущая экономика и зарплаты, с другой стороны, также повышение цен на строительство. “Также на рынок влияет всеобщая неясность на коронавирусном фронте, которая заставляет людей вкладывать свои средства в осязаемое имущество”, — добавил Вахтер и обратил внимание на то, что хотя сумасшедшего хватания нет, повышение цены в ближайшее время может сделать покупку дома сложной.

“Если доступность строительных материалов стабилизируется и будущее станет яснее, то и повышение цены должно затормозиться. Ясно также то, что бесконечно цены повышаться не могут, потому что в один момент больше не будет покупателей”. — добавил Вахтер.

Самая дорогая проданная в столице квартира: 935 000 евро, пожалуйста

В июле в Таллинне совершили с недвижимостью всего 1029 сделок купли-продажи. Это на 1,2% меньше, чем в июне, но на 17% больше, чем в это же время в прошлом году.

В июле в Таллинне продали 751 квартиру, что на 4,6% меньше, чем в июне. “Уменьшение количества сделок вполне ожидаемо. В июле активность сделок спала до характерного для обычных летних месяцев уровня, когда количество сделок купли-продажи остается в промежутке 700-800”, — прокомментировал Вахтер. Средняя цена квадратного метра квартиры за месяц повысилась на 1,2% до 2333 евро. Самую дорогую квартиру в столице продали за 935 000 евро.

В июле в Таллинне продали 35 объектов застроенной жилой земли, что на девять меньше, чем в предыдущий месяц. Самый дорогой частный дом продали за 840 000 евро.

В прошлом месяце продали 16 участков жилой земли, что по сравнению с июнем на пять больше. Самый дорогой участок стоил 864 000 евро.

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