Что положить на дно горшка, чтобы цветы росли как на дрожжах: только натуральные ингредиенты
Хотя не все люди любят домашние растения, некоторые относятся к ним так, как будто они — их собственные дети, требующие внимания и заботы. Растения могут улучшать качество воздуха в помещении и влиять на настроение, вызывая радость своей зеленью и яркими цветами. Чтобы комнатные растения росли и радовали своим видом, им необходимы лучшие удобрения, пишет Telegraf со ссылкой на ukr.media.
Положите это в горшок при посадке, чтобы достичь „пышного“ результата
Конечно, существует множество готовых удобрений, но не все желают использовать химические добавки, содержащихся в них. Кроме того, у многих людей есть целый сад в квартире, что может привести к высоким затратам на удобрения. Именно поэтому мы предлагаем список удобрений, которые являются доступными вариантами для подкормки домашних растений.
Банановая кожура
Комнатные растения могут получить большую пользу от использования банановой кожуры в качестве удобрения, так как эти фрукты содержат много полезных веществ, таких как магний, калий и фосфор, которые важны для их роста и плодоношения.
Необходимо на дно горшка поместить слой керамзита или гальки для дренажа, затем добавить немного земли. Можно нарезать банановую кожуру на небольшие кусочки и поместить их поверх земли, а затем высадить цветы как обычно.
Дрожжи
Цитокинины, содержащиеся в дрожжах, являются веществами, которые способствуют быстрому росту растений. Кроме того, в дрожжах содержится витамин В, который также способствует развитию растений. Просто смешайте 1 г сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара с 1 литром воды и дайте раствору настояться в течение 3 часов. Перед подкормкой необходимо разбавить раствор водой в соотношении 1:5.
Древесная зола
Использование древесной золы в качестве подкормки является одним из наиболее мощных и эффективных способов улучшения внешнего вида растений. Кроме того, зола обладает свойствами дезинфекции. Наилучшим образом такую подкормку можно использовать для герани, фуксий и бегоний.
Для приготовления раствора необходимо развести 25 грамм золы в литре воды и дать настояться в течение недели. Затем растения следует поливать этим раствором один раз в 12 дней.
Сахар
Сахар является отличным источником глюкозы, которая является необходимым строительным материалом для растений. Растения могут быть подкармливаемыми с использованием сахарного раствора не чаще, чем раз в месяц. Для приготовления раствора необходимо использовать соотношение одной столовой ложки сахара на один литр воды.
Янтарная кислота
Янтарная кислота может повысить иммунитет и выносливость растений. Для их быстрого восстановления можно обработать листья или корни раствором янтарной кислоты, используя порошок в соотношении 25 г на 1 литр воды. Такое удобрение особенно подходит для цитрусовых, аглаонемы, маранты и фикусов.
Отходы от цитрусовых и фруктов
Можете использовать кожуры лимона, апельсина и мандарина в качестве удобрения для комнатных растений. Они обогащают почву азотом и отпугивают различных вредителей.
Кофе и чай
Многие люди используют кофейную гущу и чайный отвар, чтобы улучшить воздухопроницаемость почвы. Но важно быть осторожным с использованием отвара. Перед применением его необходимо высушить и хранить в отдельном пакетике.