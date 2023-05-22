Что положить на дно горшка, чтобы цветы росли как на дрожжах: только натуральные ингредиенты

Положите это в горшок при посадке, чтобы достичь „пышного“ результата

Конечно, существует множество готовых удобрений, но не все желают использовать химические добавки, содержащихся в них. Кроме того, у многих людей есть целый сад в квартире, что может привести к высоким затратам на удобрения. Именно поэтому мы предлагаем список удобрений, которые являются доступными вариантами для подкормки домашних растений.

Банановая кожура

Комнатные растения могут получить большую пользу от использования банановой кожуры в качестве удобрения, так как эти фрукты содержат много полезных веществ, таких как магний, калий и фосфор, которые важны для их роста и плодоношения.

Необходимо на дно горшка поместить слой керамзита или гальки для дренажа, затем добавить немного земли. Можно нарезать банановую кожуру на небольшие кусочки и поместить их поверх земли, а затем высадить цветы как обычно.

Дрожжи

Цитокинины, содержащиеся в дрожжах, являются веществами, которые способствуют быстрому росту растений. Кроме того, в дрожжах содержится витамин В, который также способствует развитию растений. Просто смешайте 1 г сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара с 1 литром воды и дайте раствору настояться в течение 3 часов. Перед подкормкой необходимо разбавить раствор водой в соотношении 1:5.

Древесная зола

Использование древесной золы в качестве подкормки является одним из наиболее мощных и эффективных способов улучшения внешнего вида растений. Кроме того, зола обладает свойствами дезинфекции. Наилучшим образом такую ​​подкормку можно использовать для герани, фуксий и бегоний.

Для приготовления раствора необходимо развести 25 грамм золы в литре воды и дать настояться в течение недели. Затем растения следует поливать этим раствором один раз в 12 дней.

Сахар