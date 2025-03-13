Рынок недвижимости оживает: Kaamos вошел в тройку крупнейших девелоперов Латвии, а в Эстонии растут объемы продаж

„Несмотря на сложные рыночные условия, Kaamos удалось укрепить свои позиции в Латвии в прошлом году, а на внутреннем рынке в Эстонии с начала года наблюдается положительный тренд. Это дает основания надеяться, что сектор недвижимости и экономика в целом в этом регионе преодолели сложные времена“, – отмечает генеральный директор Kaamos Kinnisvara Таймо Мурер.

Латвийский рынок недвижимости показывает признаки стабилизации

Проекты Kaamos в Латвии вошли в число самых популярных новостроек прошлого года: жилой комплекс Moho Park в районе Межапарк занял 3-е место, а Ābeļziedu Terases в районе Тейка – 6-е место. Кроме того, в рейтинге по объему продаж Kaamos занял 3-е место в Латвии в 2023 году.

По данным Colliers Baltics, в 2024 году количество введенных в эксплуатацию квартир в Латвии сократилось на 35% по сравнению с предыдущим годом, но дно рынка, вероятно, уже пройдено. Хотя на первый взгляд может показаться, что на рынке остается много непроданных квартир, в наиболее востребованных проектах их доля невелика, а интерес к ним остается высоким.

Параллели с эстонским рынком

Если на латвийском рынке недвижимости наблюдаются признаки стабилизации, то в Эстонии активность также растет, хотя динамика несколько иная. По данным Citify, в феврале 2024 года на рынке Таллинна предлагалось 2615 новых квартир, что на 16% больше, чем годом ранее. В продажу поступило 233 новых квартиры, в то время как чистые продажи составили 166 квартир. Среднемесячный показатель продаж за последние 12 месяцев составил 111 новых квартир в месяц.

Средняя цена квадратного метра в феврале составила 4958 €/м², что на 5% выше, чем год назад. Если обратиться к данным Земельного департамента, то на рынке вторичного жилья и новостроек Таллинна в феврале было заключено 696 сделок, что на 13,7% больше, чем в прошлом году. В целом по Эстонии за февраль было зарегистрировано 1510 сделок с квартирами, что примерно на том же уровне, что и годом ранее (1499 сделок).

Дальнейшее развитие рынка и ценовые тенденции