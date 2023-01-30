ТОП-3 | Какими средствами предпочитают мыть полы жители Эстонии?

Самый популярный ответ, как и ожидалось, - чистая вода. При этом пользователи отмечают, что правильная швабра и уровень ее влажности даже важнее, чем сама вода. Наилучших результатов можно достичь, если использовать швабру с тряпкой из микрофибры, а вот шваброй с насадкой в виде веревочного мопа так хорошо пол не отдраить.

Многие рекомендовали пароочистители Kärcher, особенно если у вас дома на полу играют дети или домашние животные. Это хороший способ сделать полы блестящими без применения химии. Если вы хотите почистить паркет из дерева, то пароочиститель следует настроить на минимальную температуру, а после обработки обязательно на всякий случай просушить половое покрытие. Можно даже натереть маслом.

Примечательно, что, как выяснилось в ходе обсуждения, во время уборки пола многие пропускают один очень важный шаг: не ополаскивают пол после того, как вымыли его моющим средством.

Итак, какие чистящие средства рекомендуются чаще всего?

Чаще всего рекомендовались три продукта: моющее средство Super 10, средство для мытья полов Nano Go с наносеребром и средство для мытья деревянных полов Method Wood floor cleaner.

Super 10 — это универсальное натуральное чистящее средство широкого спектра с полностью биоразлагаемым составом. По отзывам, оно отлично моет в том числе полы с покрытием из ПВХ.

Средство для мытья полов Nano Go тоже изготовлено экологически чистым способом. Из описания следует, что оно предназначено для ежедневной уборки, имеет запах жевательной резинки и, что особенно важно, после уборки на полу не остается разводов.

Если оба упомянутых выше продукта нужно заказывать через интернет, то третье рекомендуемое эстонскими домохозяйками средство — Method Wood floor cleaner — можно приобрести в магазинах Prisma или Stockmann.