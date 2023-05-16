Дизайнер: что сделать, чтобы балкон или терраса оставались красивыми долго

Правильно подобранное напольное покрытие значительно улучшает атмосферу террасы или балкона. Дизайнер интерьеров отмечает, что ремонт пола не обязательно должен быть большой работой. При обновлении напольного покрытия следует помнить, что оно должно располагаться над поверхностью основания для обеспечения движения воздуха. Это делает пол более устойчивым к погодным условиям.

„Для чистки уличной мебели следует использовать мягкое моющее средство и теплую воду. Новый слой краски или морилки придает каждому предмету мебели свежий вид, привлекает внимание и делает его более водонепроницаемым,“- советует Кастро. Он добавляет, что подтяжка шурупов после зимы также помогает продлить срок службы мебели

Вынося мебель на улицу, когда наступает более теплая погода, также следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, важно чистить мебель, а во-вторых, защищать ее от погодных условий.

Дизайнер интерьеров подчеркивает, что уход и хранение играют важную роль в продлении срока службы уличной мебели. Если мы хотим, чтобы мебель служила нам как можно дольше и не хочется время от времени покупать новую, за ней стоит ухаживать. „Если возможно, зимой храните свою мебель в прохладном, сухом месте. Если предметы остаются на улице, накройте их специальным мебельным чехлом, защищающим от дождя, грязи и солнечных лучей. В случае непокрытой мебели мы рекомендуем вытирать излишки воды или снега с ее поверхности, чтобы поверхность предметов могла проветриваться,“-говорит Кастро.

„Обратите внимание на материалы: отдайте предпочтение дереву или пластику, за которыми легче ухаживать. Пластиковая мебель долговечна и не требует особого ухода, а специальный пластик не гнется, не скручивается и не становится ломким под воздействием УФ-лучей. Если вы хотите более экологичное решение, вы можете выбрать мебель из переработанного пластика. В то же время натуральные материалы, такие как дерево, добавляют любому помещению тепла и уюта,“- предложил Педро Кастро , руководитель отдела дизайн а интерьер ов IKEA в Эстонии.

Балкон или террасу можно легко обновить, заменив напольную плитку. Выберите плитки, которые легко установить, и соедините самостоятельно. Для укладки нашей пластиковой, деревянной или даже керамогранитной плитки не нужны никакие инструменты, а сама установка выполняется быстро. Керамогранит мгновенно придает любому помещению совершенно новый вид и добавляет нотку гламура. Но если вы предпочитаете ощущать тепло дерева под ногами, выбирайте деревянные доски. Если вам нравятся более спокойные решения, используйте плитку одного цвета и того же материала, но если вы хотите придать результату живости, можно также комбинировать цвета и материалы,“- сказал дизайнер IKEA.

Как и в случае с мебелью, техническое обслуживание может продлить срок службы пола. „Регулярный уход за напольной плиткой продлит срок ее службы, и это совсем не сложно. Изменение цвета или небольшие трещины указывают на то, что пол можно повторно окрасить,“-говорит Кастро.

Обновление всего за несколько евро

Дизайнер интерьеров также напоминает нам, что быстрый и простой способ обновить балкон или террасу без обновления мебели или пола — заменить аксессуары. Здесь на помощь приходят текстиль и декор для улицы.

„Возьмите свою старую добрую уличную мебель и просто замените подушки сидений стульев или содержимое подушек сидений шезлонга — и она будет выглядеть как нечто совершенно новое. Но новизны, вкраплений цвета и фактуры также можно добавить с помощью ковриков и декоративных подушек. По вечерам или в пасмурные дни уличное освещение создает настроение на балконе или террасе. Здесь можно использовать как светодиодные лампы, так и светодиодные световые цепи, которые светятся от аккумуляторных батарей,“-говорит Кастро.

Для многих зелень и цветы являются неотъемлемой частью балкона или террасы. „Здесь тоже есть много возможностей для творчества и, например, построить собственную подвесную стену. Поиграйте с цветом и текстурой цветочных горшков и разместите цветочные ящики на разной высоте. Чтобы максимально использовать пространство, используйте цветочные пьедесталы и держатели для цветочных горшков“, — советует Кастро.