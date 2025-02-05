Обзор за месяц: цены не меняются, а активность в заключении сделок за год выросла на треть

Всего в январе в Таллинне было заключено 873 сделки купли-продажи недвижимости, что примерно на треть больше, чем в январе прошлого года. „Цифры показывают, что количество заключенных сделок в январе было того же порядка, что и среднемесячный показатель прошлого года. Так что, можно смело сказать, что, на самом деле, это был довольно хороший месяц, ведь начало года – это всегда более спокойное время на рынке недвижимости“, – прокомментировал январское количество сделок руководитель 1Partner Kinnisvara.

Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне в январе составила 3011 евро (в декабре она была 3050 евро), а медианная цена – 2813 евро за квадратный метр (в декабре 2850 евро). „Цены долгое время стабильно остаются на одном уровне, а колебания из месяца в месяц происходят в диапазоне нескольких процентов. На основании получаемой от маклеров обратной связи можно сказать, что тенденция общего оживления рынка в последние месяцы характеризуется прежде всего движением, которое началось в отношении объектов, сравнительно долго находившихся в продаже и ждавших своего часа“, – сказал Вахтер.

Самая дорогая квартира была продана за 870 000 евро. Кроме того, в январе в Таллинне также было продано 22 предназначенных под жилую застройку земельных участка с постройками и два предназначенных под жилую застройку земельных участка, самый дорогой из которых стоил 1,5 миллиона евро. Суммарный объем стоимости сделок с недвижимостью достиг в январе 146 миллионов евро, что почти в половину меньше чем в декабре, но все же примерно на 34% больше, чем в январе прошлого года.