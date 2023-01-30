Банк: если пара берёт жилищный кредит, то и жильё должно быть оформлено на обоих партнёров

Йонна Пехтер сказала, что в средствах массовой информации снова и снова звучат реальные истории жителей Эстонии, когда пара, приобретая свой дом, не стала основательно продумывать финансовые риски, и, когда совместная жизнь закончилась, одна из сторон лишилась имущества, а в некоторых случаях, на этого человека ложилось ещё и обязательство в течение многих лет погашать жилищный кредит, который они когда-то взяли вместе.

По словам руководителя Bigbank Eesti, на практике она часто видит ситуации, связанные с двумя основными рисками. „Отнюдь не редкость, когда при покупке жилья сделка оформляется таким образом, что кредит берут два человека, но собственником недвижимости становится один человек“, — пояснила Пехтер. Если люди не состоят в браке или если они выбрали в браке режим раздельности имущества, то лицо, не внесённое в регистр в качестве собственника, в принципе не имеет права на имущество, т. е. по окончании совместного проживания ему, скорее всего, придётся покинуть общий дом с пустыми руками. „Единственная альтернатива, результат которой к тому же непредсказуем — затеять дорогостоящий судебный процесс и попытаться доказать, что недвижимость приобретена на основании договора о совместном владении. Однако, в этом случае предполагается, что имеет место тот факт, что вся совместная жизнь пары документировалась достаточно тщательно, сохранились все чеки и счета, подтверждающие размер вклада лица, не зарегистрированного в качестве собственника недвижимости, в финансирование совместной жизни пары, брак которой не был оформлен официально“.

По словам Пехтер, банк всегда консультирует клиента, особенно того клиента, который не получит имущества, и очень подробно объясняет связанные с этим риски, но банк не может принимать решения за клиента.